Ruba più di 2 milioni di euro ai propri clienti: indagato un professionista La Guardia di Finanza di Desenzano del Garda ha eseguito un sequestro d'urgenza nei confronti di un professionista accusato di aver rubato soldi ai propri clienti per un totale che supererebbe i due milioni di euro.

A cura di Giulia Ghirardi

Per quasi dieci anni avrebbe rubato soldi ai propri assistiti. A farlo sarebbe stato un professionista della provincia di Brescia, scoperto dalla Guardia di Finanza di Desenzano del Garda che avrebbe eseguito un sequestro d'urgenza nei confronti dell'uomo per un totale che supera i due milioni di euro.

Secondo le fonti disponibili sino a questo momento, la Guardia di Finanza avrebbe eseguito il sequestro d'urgenza nei confronti di un professionista ritenuto indiziato dei reati di peculato, rifiuto di atti d'ufficio, falso in atto pubblico ed autoriciclaggio, commessi nell'esercizio dell'ufficio di amministratore di sostegno e curatore fallimentare.

Sembrerebbe, infatti, che per molti anni l'uomo abbia sottratto ai propri assistiti una somma di denaro pari a 2,215 milioni di euro. In particolare, il furto si sarebbe protratto per un arco temporale di quasi dieci anni, dal 2015 sino al 2024.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'attività illecita sarebbe consistita in prelievi in contante, emissione di assegni e bonifici non giustificati e omissioni rispetto agli obblighi di rendicontazione. Tutto ciò ha portato le Fiamme gialle a eseguire il maxi sequestro nei confronti dell'uomo. Tra i beni confiscati: due case, un garage, un'automobile, una motocicletta e un'imbarcazione di proprietà del soggetto. Dopo il sequestro, adesso l'uomo dovrà rispondere dei reati di cui è accusato.