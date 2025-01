video suggerito

Si fa consegnare in un anno 10mila euro in contanti da un anziano: 48enne arrestato I carabinieri della Compagnia di Rho (Milano) hanno arrestato un 48enne per circonvenzione di persone incapaci. Secondo le indagini, si sarebbe fatto consegnare 10mila euro in contanti in 12 mesi da un anziano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un 48enne è stato arrestato nella serata di mercoledì 15 gennaio dai carabinieri della Compagnia di Rho (nella Città Metropolitana di Milano) con l'accusa di circonvenzione di persone incapaci. L'uomo, infatti, è sospettato di aver raggirato per più di un anno un 86enne a cui avrebbe portato via oltre 10mila euro. L'arresto è stato convalidato ma, almeno per il momento, non sono state imposte misure cautelari nei confronti del 48enne.

Le indagini erano scattate dopo la denuncia presentata dal figlio dell'anziano, residente a Rho, il quale si era accorto di alcuni strani ammanchi sul conto del padre. I carabinieri hanno, quindi, iniziato subito gli accertamenti concentrando i sospetti su un 48enne con alle spalle numerosi precedenti di polizia.

L'uomo aveva concordato con l'86enne, affetto da alcuni problemi legati all'età come un deficit conoscitivo, un altro appuntamento nel quale l'anziano gli avrebbe consegnato altro denaro contante. Durante l'operazione, però, i carabinieri lo hanno arrestato con l'accusa di circonvenzione di persona incapace.

Leggi anche Vigile accusato di affittare case con contratti falsi: il Comune di Milano si costituisce parte civile

Stando a quanto ricostruito, il 48enne si sarebbe fatto consegnare ripetutamente somme di denaro a partire dal gennaio del 2024. In poco più di un anno, gli avrebbe portato via oltre 10mila euro. Il pensionato, però, non sarebbe riuscito a spiegare ai militari come sia stato agganciato dal presunto truffatore e come questo lo abbia convinto a consegnargli i soldi. Intanto, dopo l'arresto, convalidato dall'autorità giudiziaria, il 48enne è tornato in stato di libertà poiché non è stata disposta alcuna misura cautelare nei suoi confronti.