Pensionato rapina due uffici postali impugnando uno spray al peperoncino: arrestato Un uomo di 75 anni si trova agli arresti ai domiciliari con l'accusa di aver rapinato due uffici postali di Pedrengo e Bergamo.

A cura di Giorgia Venturini

Aveva messo a segno due rapine in altrettanti uffici postali della Bergamasca. Ora per un uomo di 75 anni, originario della provincia di Messina ma residente in Lombardia, sono scattati gli arresti ai domiciliari. I carabinieri lo hanno arrestato lo scorso 19 dicembre e ora il 75enne dovrà difendersi dall'accusa di rapina.

Stando a quanto riferiscono i carabinieri di Bergamo in una nota, il primo colpo risale al 12 giugno scorso quando l’uomo, pregiudicato, si era introdotto nell’ufficio postale di Pedrengo. L'arrestato aveva il volto in parte coperto e si era presentato con una bottiglia contenente alcol. Pochi instanti dopo avrebbe spruzzato il liquido sul bancone e minacciato i presenti: solo così si era fatto consegnare 380 euro in contanti prima di darsi alla fuga. Il secondo colpo era andato a segno il 13 agosto quando è tornato in azione all’ufficio postale di viale Giulio Cesare a Bergamo. Questa volta, sempre coperto da una mascherina e da un cappellino, avrebbe utilizzato una bomboletta di spray al peperoncino per intimidire la direttrice dell’ufficio. Alla fine era uscito dall'ufficio con 830 euro.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica e condotte dai Carabinieri della Sezione Operativa di Bergamo, erano immediatamente scattate. I militari sono riusciti a identificare il responsabile anche grazie all'analisi dei sistemi di videosorveglianza. Alla fine, il 19 dicembre, su disposizione del giudice per le indagini preliminari di Bergamo, l’uomo è stato arrestato e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Si trova ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.