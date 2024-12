video suggerito

Anziano ruba formaggio in un supermercato: “La pensione non mi basta per vivere” Un uomo di 78 anni è stato sorpreso a rubare in un supermercato di Seriate (Bergamo): avrebbe rubato formaggio e ha spiegato al giudice di averlo fatto perché la pensione non gli consente di vivere dignitosamente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata di giovedì 5 dicembre un uomo di 78 anni è stato arrestato perché accusato di tentata rapina impropria. Avrebbe infatti provato a rubare in un supermercato di Seriate, un comune che si trova in provincia di Bergamo. È stato trovato con formaggio e altri alimenti.

L'anziano, originario di Peia, avrebbe provato a scappare e avrebbe investito con il carrello la cassiera che ha cercato di bloccarlo. La donna non ha riportato ferite. Sono state poi allertate le forze dell'ordine che sono immediatamente intervenute sul posto e hanno arrestato l'uomo. Nei giorni scorsi si è svolta l'udienza davanti a un giudice.

In aula ha chiesto scusa per il suo comportamento e ha raccontato la situazione in cui è costretto a vivere. La pensione che percepisce, infatti, non gli consente di arrivare a fine mese. Non riuscendo a comprare lo stretto necessario per la sua sopravvivenza, ha scelto quindi di rubare.

Il giudice ha deciso così di scarcerare l'uomo e lo ha sollevato da possibili misure cautelari. L'Accusa infatti aveva chiesto l'obbligo di dimora a Peia. Il giudice ha però scelto di agire diversamente e lo ha infatti rimesso in libertà. Una decisione data sia dal suo provvedere al proprio fabbisogno alimentare che anche dal poco valore del furto. La speranza adesso è che qualcuno possa aiutarlo in modo da non commettere più questi reati.