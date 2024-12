Rapina a Bergamo due uffici postali a 75 anni: arrestato dai carabinieri

video suggerito

Un uomo di 75 anni è stato arrestato a Bergamo perché accusato di aver rapinato due uffici postali. I colpi risalgono a quest'estate, ma solo negli ultimi giorni le forze dell'ordine sono riuscite a risalire alla sua identità. I carabinieri gli hanno quindi notificato l'ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'anziano è originario della Sicilia ma è da tempo residente nella provincia di Bergamo. Quest'estate ha messo a segno due colpi. Il primo risale al 12 giugno scorso. In quell'occasione, il 75enne aveva il volto coperto ed era armato di una bottiglia di alcol. È quindi entrato nell'ufficio postale di Pedrengo e, dopo aver spruzzato il liquido sul bancone e aver minacciato i presenti, si è fatto consegnare 380 euro in contanti. È poi scappato.

Il secondo colpo invece risale al 13 agosto. L'uomo è entrato nell'ufficio postale che si trova in viale Giulio Cesare e, con il volto coperto da una mascherina e da un cappellino, ha usato una bomboletta spray al peperoncino per intimidire la direttrice. In questo caso ha portato via 830 euro in contanti. I carabinieri hanno svolto i rilievi del caso in entrambe le occasioni e cercato di ricostruire la dinamica.

In particolare modo hanno acquisito le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza. Queste hanno permesso di risalire all'identità del 75enne che è stato quindi arrestato. Adesso si trova agli arresti domiciliari.