Si finge direttore della poste e truffa un'anziana: arrestato A Lodi un uomo si è finto direttore delle Poste italiane e ha truffato un'anziana di 88 anni. Le ha detto che avrebbe dovuto pagare 3.500 euro per ritirare un pacco destinato al figlio.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, mercoledì 29 gennaio, un uomo di 62 anni, che risulta essere residente a Foggia, è stato arrestato in flagranza di reato dalla squadra Mobile di Lodi perché accusato di truffa nei confronti di un'anziana di 88 anni. L'uomo si sarebbe finto un direttore di Poste italiane. Avrebbe quindi contattato la vittima sul suo numero di telefono di casa e le avrebbe detto che avrebbe dovuto pagare una somma di 3.500 euro. In questo modo avrebbe potuto ritirare un pacco destinato al figlio.

Durante la telefonata è intervenuto anche un complice. Questo si sarebbe finto suo nipote e avrebbe affermato che, se non avesse dato la cifra richiesta, suo padre sarebbe stato denunciato. La donna, che in quel momento era sola nella sua abitazione, è riuscita a racimolare circa settecento euro e li avrebbe messi in una busta. Nonostante l'agitazione che stava provando in quegli attimi, è riuscita a contattare il figlio al cellulare e a raccontargli l'accaduto.

L'uomo ha capito subito che si trattava di una truffa e ha contattato la polizia. Nel frattempo l'anziana ha consegnato la busta a un uomo. Proprio in quel momento, fortunatamente, sono arrivati il figlio e gli agenti della squadra mobile che hanno fermato il responsabile della truffa recuperando il denaro appena sottratto all'anziana. La perquisizione personale e dell'automobile hanno permesso di trovare anche altro denaro, cellulari e gioielli di provenienza illecita che potrebbero essere frutto di truffe ai danni di altre persone residenti a Lodi. Il presunto responsabile è stato trasferito in carcere a Lodi.