Finto carabiniere truffa un'anziana e prende un taxi, ma il conducente lo fa arrestare Un 25enne in provincia di Lecco si è finto Carabiniere e si è fatto consegnare da una signora un sacchetto di gioielli e denaro. Ma il tassista che l'ha accompagnato a casa della vittima si è accorto della truffa e lo ha fatto arrestare dalla Polizia.

Fingendosi un Carabiniere si è intrufolato nella casa di un'anziana di Oggiono, in provincia di Lecco, e si è fatto consegnare una busta piena di gioielli e soldi. Ma il tassista che lo ha accompagnato all'abitazione della vittima si è accorto della truffa e ha avvertito la Polizia, che ha sventato il raggiro e ha arrestato l'uomo.

La vicenda è cominciata a Lecco, quando un tassista ha caricato a bordo della sua vettura un 25enne vestito da Carabiniere che ha chiesto di essere portato a Oggiono. Al telefono con il ragazzo c'era un suo complice, che fingendosi a sua volta un militare aveva già contattato l'anziana signora di Oggiono dicendole di consegnare al collega in arrivo tutti i suoi averi per risolvere una situazione di estrema gravità. Il conducente del taxi ha capito le intenzioni fraudolente del 25enne ed è riuscito ad avvisare gli agenti della Polizia Ferroviaria, che insieme ai colleghi della squadra mobile hanno cominciato a seguire il taxi a distanza.

Arrivato a destinazione, il finto carabiniere è salito nella casa dell'anziana e si è fatto consegnare un sacchetto pieno di oro, gioielli e denaro, dal valore di migliaia di euro. Ad aspettarlo fuori dal palazzo c'era però la Polizia, che lo ha colto in flagranza e lo ha arrestato. Il 25enne dovrà ora rispondere dell'accusa di truffa aggravata in concorso e sarà processato per direttissima.