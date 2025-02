Si spaccia per un carabiniere e truffa una anziana di 101 anni: indagini in corso per identificarlo

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Una donna di 101 anni, che è residente a Nesso (Como), è stata vittima di una truffa. L'anziana avrebbe ricevuto la telefonata di un uomo che si sarebbe finto un carabiniere e le avrebbe chiesto soldi per far fronte ad alcune spese legali sostenendo che il figlio sarebbe rimasto coinvolto in un incidente. L'uomo si sarebbe presentato poco dopo in casa sua e si sarebbe fatto consegnare tutto l'oro che la pensionata aveva.

L'anziana, resasi poi conto del raggiro, ha sporto denuncia: non è stata però in grado di fornire una descrizione del truffatore. Nella giornata di mercoledì 5 febbraio un altro anziano, un 88enne di Cernobbio, avrebbe ricevuto la stessa telefonata e avrebbe consegnato al malvivente ben duemila euro. Un'altra anziana, una 88enne di Bulgarograsso, sarebbe poi caduta nello stesso raggiro.

Anche lei sarebbe stata contattata da alcuni malviventi che le avrebbero detto che il figlio era trattenuto in caserma perché coinvolto in un incidente. Avrebbe consegnato 150 euro. Tutte le vittime hanno poi presentato denuncia ai carabinieri. I militari hanno immediatamente avviato le indagini. Purtroppo però queste sono rese più complesse dal fatto che non vi siano descrizioni precise dei responsabili. Le forze dell'ordine invitano comunque tutti a prestare attenzione e a non credere a chi li contatta sostenendo di essere forze dell'ordine e di avere bisogno di denaro.