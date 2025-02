Si fingono sordomute per raggirare due uomini, ma sono padre e figlio carabinieri: arrestate

video suggerito

Due donne si sono finte sordomute in un centro commerciale ad Arese (Milano) e hanno provato a raggirare due uomini: le vittime erano due carabinieri fuori servizio, che le hanno scoperte e fatte arrestare.

A cura di Ilaria Quattrone

Due donne si sono finte sordomute in un centro commerciale di Arese, comune alle porte di Milano, per farsi consegnare denaro. Sono state però scoperte da due delle loro vittime: due uomini, padre e figlio, che lavorano come carabinieri. Entrambi erano fuori servizio, ma sono stati avvicinati dalle due che hanno provato a raggirarli. Le ragazze, una 25enne e una 27enne, avrebbero addirittura presentato una falsa certificazione della loro malattia.

Entrambe le donne denunciate per truffa aggravata

I due sono un comandante della stazione di Cesate e un carabiniere in servizio alla stazione di Monza. Compreso di trovarsi di fronte a un raggiro, hanno allertato i colleghi. Le donne sono state trovate con addosso 180 euro che probabilmente era frutto dei raggiri: sia il denaro che le certificazioni sono stati sequestrati. Entrambe sono state denunciate e dovranno adesso rispondere dell'accusa di truffa aggravata.

L'appello dell'Ente Nazionale Sordi

Sui rischi di questa truffa, l'Ens (Ente Nazionale Sordi) aveva lanciato un appello. Aveva spiegato che per convincere le persone, soprattutto gli anziani, i malviventi mostrano un falso certificato "che attesta la loro disabilità e nel quale si specifica che stanno raccogliendo fondi destinati all'apertura di un centro internazionale dedicato all'assistenza di persone sorde e bambini poveri".

L'Ente ha specificato inoltre che: "La prima cosa da fare è non dare soldi né firmare nulla. Chiediamo poi, se possibile e facendo attenzione, di segnalare il fatto alle forze dell'ordine".