Accoltellamento nel Milanese, un uomo grave all’ospedale: è in pericolo di vita

Un uomo è stato accoltellato al culmine di una lite scoppiata all’esterno di un bar e di un kebab a San Giuliano Milanese (Milano). L’uomo è stato trasportato all’ospedale di San Donato Milanese in pericolo di vita.

Questa sera, venerdì 21 novembre, si è verificato un accoltellamento a San Giuliano Milanese, comune dell’hinterland sud-est del capoluogo lombardo. Stando a quanto appreso, un uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di San Donato Milanese in pericolo di vita.

La dinamica dell'aggressione

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati intorno alle 20:45 all’esterno di un bar e di un kebab situati in via Fratelli Cervi quando un uomo è stato accoltellato al termine di una lite che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe coinvolto più persone. La discussione, scoppiata per motivi ancora da chiarire, sarebbe rapidamente degenerata fino a trasformarsi in un’aggressione.

L’uomo è stato colpito con un’arma da taglio e ha riportato ferite particolarmente gravi. I primi soccorritori giunti sul posto hanno stabilizzato il ferito che è stato poi trasportato in codice rosso all’ospedale di San Donato Milanese. Le sue condizioni sono state giudicate critiche fin dai primi minuti, rendendo necessario un intervento medico immediato.

Nel frattempo, via Fratelli Cervi è stata isolata per consentire agli operatori sanitari e alle forze dell’ordine di lavorare in sicurezza. I carabinieri della compagnia di San Donato Milanese hanno avviato le indagini e, al momento, stanno raccogliendo le testimonianze delle persone presenti al momento dell’aggressione. Alcuni avventori dei locali vicini avrebbero assistito, almeno in parte, alla scena e potrebbero fornire elementi utili per ricostruire con maggior precisione la sequenza dei fatti e identificare gli autori dell’accoltellamento, fuggiti prima dell’arrivo delle pattuglie.