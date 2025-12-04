Accoltella, rinchiude in uno sgabuzzino e ruba 10mila euro a un commerciante, arrestato 27enne: il video

Sono stati i gestori del negozio accanto a salvare il commerciante. Hanno notato che era stranamente aperto e non c’era nessuno al bancone. Insospettiti sono entrati e lo hanno trovato seguendo la scia di sangue.

Un uomo di 27 anni, cittadino peruviano, è stato arrestato dai carabinieri del Comando Provinciale di Milano con l'accusa di tentato omicidio, sequestro di persona e rapina aggravata. Il carcere è arrivato dopo mesi di indagini coordinate dalla Procura di Milano e condotte dai militari della stazione di Rogoredo.

Secondo quanto diffuso in una nota dei carabinieri, i fatti risalirebbero alla sera del 3 aprile scorso. Il 27enne si sarebbe presentato davanti a un piccolo negozio di elettronica di via Mecenate, gestito da un connazionale. Il locale, come ogni sera, stava per chiudere quando l’uomo, armato di un coltello, avrebbe raggiunto il titolare alle spalle e lo avrebbe colpito al torace con un colpo secco e preciso. La vittima non ha avuto neanche il tempo di reagire. L’aggressore l’avrebbe costretto il commerciante a consegnare l’incasso della giornata, circa diecimila euro, e due telefoni cellulari. Poi l’avrebbe rinchiusa in uno sgabuzzino del negozio, chiudendo a chiave la porta prima di fuggire.

A salvare il commerciante, l’intervento dei gestori del negozio accanto, al momento di abbassare le serrande e tornare a casa, hanno visto che il loro vicino era stranamente aperto e non c’era nessuno al bancone. Insospettiti sono entrati nella rivendita di telefonia e, seguendo la scia di sangue e i rantoli della vittima, hanno posto fine al suo calvario.

Soccorso e trasportato in ospedale, se l’è cavata dopo 37 giorni di cure, ma le conseguenze fisiche e psicologiche restano pesanti.