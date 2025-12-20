Litiga con una donna poi la investe per cercare di ucciderla a Milano: arrestato portiere di un hotel

L’investimento si sarebbe verificato il 27 novembre scorso alle 4 del mattino, tra via Porpora e via Lulli, zona Nord ovest di Milano. L’uomo è stato arrestato ieri dalla polizia locale.

Una tragedia sfiorata a nord di Milano. Secondo quanto si apprende, un uomo di 25 anni avrebbe cercato di investire con l'auto una donna, con cui avrebbe litigato poco prima, con l'intento di ucciderla. I fatti sarebbero si sarebbero verificati intorno alle 4 del 27 novembre scorso. L'uomo, O. A., un 25enne italiano, nato a Treviglio (Bergamo), di professione portiere in un hotel, sarebbe quindi stato arrestato ieri, venerdì 19 dicembre, dalla polizia locale con l'accusa di tentato omicidio, dopo settimane di fuga.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti che hanno seguito il caso, e dalle prime informazioni diffuse, l'uomo poco prima dell'incidente si trovava in compagnia della donna all'interno di un hotel, lì sarebbe scoppiata una violenta lite, con insulti e minacce nei confronti della donna. Poi la donna sarebbe uscita allontanandosi a piedi lungo il marciapiede. Lui l'avrebbe attesa in strada tra via Porpora e via Lulli, zona Nord ovest di Milano, e a bordo della sua Mercedes bianca con tettuccio nero, avrebbe cercato di investirla con l'intenzione di ucciderla.

Come si apprende, la donna – cittadina uruguaiana – dopo l'investimento sarebbe rimasta ferita a una gamba, e una volta trasportata in ospedale, dopo tutte le cure e gli accertamenti, le sarebbe stata riconosciuta una prognosi di 25 giorni. Successivamente, con l'aiuto degli agenti della locale, subito al lavoro per rintracciare l'aggressore, la donna avrebbe riconosciuto l'uomo da un profilo social, così come il portiere dell'albergo. Tutti questi elementi, insieme con l'analisi delle immagini delle telecamere e di testimoni, si è riusciti a incastrare il 25enne.