Accoltella la fidanzata alla testa con un coltello di 19 centimetri: arrestato un uomo a Pavia Un uomo ha tentato di uccidere la propria fidanzata accoltellandola alla testa e in altri punti del corpo con una lama lunga 19 centimetri. La donna è in gravi condizioni.

Una donna è stata ricoverata al Policlinico San Matteo di Pavia con gravi ferite alla testa e in vari altri punti del corpo. La Questura di Pavia ha provveduto ad arrestare il fidanzato della donna, autore dell'aggressione. Lo stesso è stato accusato di tentato omicidio e trasferito nel carcere di Torre del Gallo in attesa del processo. La vittima, nonostante le gravi ferite riportate, è fuori pericolo, anche se in gravi condizioni.

Donna accoltellata alla testa

Secondo quanto riferito oggi dall'ufficio stampa della Questura di Pavia, durante la notte dello scorso 21 luglio, alcune volanti della Polizia di Stato sono intervenute presso un'abitazione in via Breventano, dopo aver ricevuto una richiesta di pronto intervento, e ha rinvenuto una donna con gravi ferite alla testa e in altre parti del corpo. Sul posto è arrivata anche un'ambulanza, che ha immediatamente trasportato la donna al Policlinico San Matteo. Lì il personale medico in servizio presso il pronto soccorso ha potuto riscontrare che le ferite erano state causate da un'arma da taglio con la lama molto lunga.

Arrestato il fidanzato

Nel frattempo gli agenti della squadra volanti hanno rintracciato nei pressi della stessa abitazione il fidanzato della donna, autore della brutale aggressione. Lo hanno fermato e trasferito in Questura, dove è stato identificato e denunciato per tentato omicidio. L'arresto è stato poi convalidato dal Giudice per le indagini preliminari, che ha previsto per lui anche la custodia cautelare in carcere. L'uomo è infatti attualmente detenuto presso il carcere di Torre del Gallo a Pavia.

Nell'appartamento di via Breventano, dove viveva la coppia, è stato anche rinvenuto un coltello lungo 19 centimetri, che è stato individuato come l'arma con cui il fidanzato ha tentato di uccidere la donna, fortunatamente senza riuscirci. Nonostante le gravi ferite riportate, infatti la vittima dell'aggressione è fuori pericolo anche se in gravi condizioni.