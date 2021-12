A Milano con l’obbligo delle FFP2 arrivano gli abusivi: sequestrate 1.050 mascherine in pieno centro Sequestrate 1.050 mascherine FFP2 vendute da un abusivo a Milano. L’uomo rivendeva i dpi a 7 euro l’uno.

Con l'introduzione dell'obbligo di utilizzo delle mascherine FFP2 in tutta Italia nel decreto festività, a Milano sono spuntati i primi banchetti abusivi che vendono i dispositivi di protezione individuale più sicuri delle mascherine chirurgiche. Dal 25 dicembre, le FFP2 sono obbligatorie per salire sui mezzi pubblici e di lunga percorrenza, per entrare al cinema, nei teatri e frequentare impianti per manifestazioni sportive, siano essere all'aperto o al chiuso.

Fermato venditore abusivo di FFP2 in pieno centro a Milano

Come riportato dalla polizia locale di Milano, nella giornata di ieri, lunedì 27 dicembre, il Nucleo Duomo ha sequestrato un totale di 1.050 mascherine FFP2 ad un banchetto abusivo allestito da un cittadino di origini filippine. Il blitz è scattato quando gli agenti della locale che si trovavano nei pressi di via Dogana hanno notata un assembramento non previsto intorno al banchetto. Per monitorare che i cittadini fossero in condizioni di sicurezza, e accertarsi delle cause che avevano portato alla formazione dell'assembramento, gli agenti si sono avvicinati scoprendo la bancarella su cui erano poggiate diverse unità di FFP2 di vari colori, ognuna delle quali venduta a sette euro.

Sequestrate 1.050 mascherine con marchio CE

Gli agenti della locale hanno quindi eseguito accertamenti per verificare la validità dei dispositivi di protezione individuale e la possibilità che l'uomo le vendesse. Dotate tutte di marchio CE, le mascherine sono risultate regolari ma il loro venditore no. Per questo motivo, gli agenti hanno provveduto al sequestro dei dpi obbligando l'uomo a rimuovere il banchetto improvvisato.