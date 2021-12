Milano, il Municipio 6 regala mascherine Ffp2 alle famiglie delle case popolari Il presidente del Municipio 6 di Milano Santo Minniti ha deciso di regalare ai residenti delle case popolari nella sua zona di competenza della città le mascherine Ffp2.

Il presidente del Municipio 6 di Milano Santo Minniti ha deciso di regalare ai residenti delle case popolari nella sua zona di competenza della città le mascherine Ffp2, divenute introvabili e il cui rincaro prezzo le ha rese inaccessibili a diverse famiglie. La decisione è arrivata a seguito dell'obbligatorietà introdotta dal governo Draghi che impone l'utilizzo dei dpi sui mezzi pubblici e per tutte le attività al chiuso.

Il Municipio 6 regala Ffp2 alle famiglie delle case popolari

Minniti ha detto che "fin dal primo giorno dell'anno prossimo continueremo a lavorare come comunità", aggiungendo un commento all'iniziativa: "Visto l'obbligo di utilizzare mascherine Ffp2 in molti contesti, il Municipio 6 ha deciso di acquistarne e distribuirne gratuitamente 175.000 nelle case popolari Aler ed Mm". Minniti ha poi annunciato che a partire da lunedì 3 gennaio inizierà la distribuzione delle Ffp2 con l'ausilio di Protezione civile e Custodi Sociali. In virtù dei problemi economici di molte di queste famiglie, il presidente Minniti ha detto che "è giusto l'obbligo di indossare le Ffp2 per tutelare la salute di tutti, ma bisogna consentire a chi vive in condizioni difficili di rispettarlo senza dover scegliere tra la mascherina giusta e la cena in tavola". Distribuendo i dpi ormai obbligatori quasi ovunque, il Municipio 6 aiuterà migliaia di famiglie. Ciò detto, Minniti ha caldamente invitato il governo a calmierare i prezzi delle Ffp2 "o la gratuità per chi non può acquistarle". Minniti si è poi congedato dicendo che "è stato un anno difficile per tutti, ma per alcuni lo è stato di più". Per questo ha ribadito che a partire da domani, 1 gennaio 2022, "continueremo a lavorare come comunità".