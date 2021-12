Mascherine Ffp2 obbligatorie sui mezzi pubblici Atm a Milano: da quando entra in vigore la norma Anche per poter salire sui mezzi pubblici Atm di Milano servirà la mascherina Ffp2. Ecco da quando scatta il nuovo obbligo e per quanto tempo durerà.

A cura di Francesco Loiacono

(Immagine di archivio)

Le nuove norme decise ieri dal Governo per fronteggiare l'impennata di casi di Coronavirus dovuti alla variante Omicron saranno ovviamente valide anche a Milano e in Lombardia. Tra le novità più significative annunciate c'è l'obbligo di indossare mascherine di tipo Ffp2 su tutti i mezzi di trasporto, dei dispositivi di protezione individuale (Dpi) ritenuti più sicuri per bloccare il contagio. Anche i mezzi pubblici milanesi si adegueranno: per salire su metro, autobus e tram di Atm non basterà più dunque una semplice mascherina, ma bisognerà dotarsi di una Fffp2. Ma da quando sarà in vigore il nuovo decreto denominato "Festività"?

I tempi non sono ancora certi. Il decreto infatti avrà valore dal momento in cui sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, pubblicazione che avverrà dopo che il decreto sarà firmato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La pubblicazione dovrebbe comunque arrivare a breve, al massimo nel giro di qualche giorno. Dal momento in cui sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale scatterà l'obbligo di indossare mascherine di tipo Ffp2 sui mezzi. Fino a quando durerà? Il decreto legge prevede che questo particolare obbligo duri fino alla cessazione dello stato di emergenza, che al momento scade il 31 marzo 2022 ma può essere prorogata.

Le altre misure decise dal governo

Il decreto "festività" è stato approvato ieri sera, giornata in cui in Lombardia e in tutta Italia si è registrato il record di contagi dall'inizio della pandemia. Il decreto prevede anche altre norme: l'obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto e anche in zona bianca, mascherine Ffp2 obbligatorie durante spettacoli aperti al pubblico all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo e per gli eventi e le competizioni sportive al chiuso o all’aperto, divieto di consumare cibi e bevande nei suddetti spettacoli eventi. Fino al 31 gennaio 2022 sono inoltre vietati eventi, feste e concerti che implichino assembramenti all’aperto e sono chiuse sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Per quanto riguarda il green pass, dal 1° febbraio 2022 la durata è ridotta da 9 a 6 mesi, mentre il periodo minimo per ottenere la terza dose viene ridotto da 5 a 4 mesi dall'ultima somministrazione. Il green pass rafforzato (ottenibile solo mediante vaccinazione o guarigione dal Covid) viene esteso: servirà per consumare al banco nei bar e per andare in piscine e palestre al chiuso, per visitare musei e mostre, per andare in centri benessere al chiuso e strutture termali, nei parchi tematici e di divertimento, in centri culturali, sociali e ricreativi e all'interno di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, nonché per praticare al chiuso sport di squadra.