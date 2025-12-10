A 17 anni prende l’auto del patrigno e si schianta dopo 100 chilometri: ferito, andava da un amico

Un 17enne di Saronno (Varese) ha preso l’auto del compagno della madre per andare fino a Novi Ligure, in Piemonte. Dopo 100 chilometri di strada, a Pieve del Cairo (Pavia), si è schiantato contro il guardrail riportando ferite lievi. Con lui c’erano anche un 21enne e una 18enne.

Un 17enne è rimasto leggermente ferito dopo essersi schiantato con un'auto contro il guardrail a Pieve del Cairo (in provincia di Pavia). Ai carabinieri intervenuti sul posto il ragazzo ha spiegato di aver preso l'Opel Meriva del compagno della madre e di essere partito da Saronno (Varese) per andare a far visita a un amico a Novi Ligure, (in provincia di Alessandria, in Piemonte). Con lui c'erano altri due giovani, un 21enne e una 18enne, anche loro rimasti lievemente feriti.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Voghera, il 17enne nel cuore della notte aveva deciso di prendere l'auto del compagno della madre per poter raggiungere un amico in crisi sentimentale a Novi Ligure. Non è ancora chiaro se l'uomo fosse a conoscenza o meno del fatto che il ragazzo minorenne si fosse messo alla guida della sua Opel. Fatto sta che il 17enne, dopo aver fatto salire un 21enne e una 18enne suoi amici, ha iniziato a guidare.

Il percorso programmato era di circa 120 chilometri, ma arrivato nei pressi del ponte di Pieve del Cairo, quindi dopo circa 100 chilometri di strada, avrebbe perso il controllo della vettura e si è schiantato contro il guardrail. Sulle cause dell'incidente sono ancora in corso gli accertamenti. Poco dopo, i tre giovanissimi sono stati accompagnati al pronto soccorso dell'ospedale di Voghera, dove i sanitari hanno medicato le ferite lievi che avevano riportato nell'incidente e li hanno dimessi in poco tempo. I carabinieri intervenuti sul posto hanno segnalato quanto accaduto alle autorità. I militari, però, stanno continuando con le varie verifiche del caso.