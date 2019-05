Migranti, altro barcone in avaria con 80 persone a bordo: interviene la Guardia Costiera italiana

La Guardia Costiera italiana sta intervenendo per mettere in sicurezza circa 80 migranti a bordo di un barcone in avaria, partito dalla Tunisia e diretto a Lampedusa. In zona segnalati altri “bersagli”, mentre la Mare Jonio sta facendo rotta verso Lampedusa per sbarcare i migranti soccorsi ieri.