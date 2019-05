La nave umanitaria del gruppo Mediterranea Saving Human, la Mare Jonio, è entrata in acque territoriali italiane con a bordo i 30 migranti salvati dal mare nelle scorse ore al largo della Libia, compresi quattro minori e due donne incinte. Ad annunciarlo nella mattinata di venerdì è stata la stessa organizzazione che da tempo è impegnata nei soccorsi ai migranti in difficoltà nel Mediterraneo. La nave si trova ora al largo di Lampedusa e, come accaduto in passato, ora chiede un porto sicuro alle autorità italiane per far sbarcare le persone a bordo. "Pochi minuti fa la Mare Jonio, con a bordo le 30 persone salvate nel tardo pomeriggio di ieri a 40 miglia dalle coste libiche, ha fatto il suo ingresso nelle acque territoriali italiane 12 miglia a sud di Lampedusa" scrivono infatti su profilo Facebook di Mediterranea Saving Human.

A questo punto rischia di ripetersi la situazione già vissuta in passato dalla stessa nave, rimasta bloccata in mare per giorni su ordine del Viminale prima di poter attraccare in porto. "In questo momento la nave è stata raggiunta da due unità della Guardia di Finanza per un ‘controllo di polizia'" hanno rivelato infatti dalla Mare Jonio, aggiungendo: "Chiediamo l’ingresso in un porto sicuro dove sbarcare uomini, donne incinte e bambina a bordo". In precedenza l'organizzazione umanitaria aveva fatto sapere di aver chiesto al Centro di coordinamento dei soccorsi italiano (MRCC di Roma) un porto sicuro ma che dalla Capitale avevano risposto di fare riferimento alle autorità libiche. "Si tratta di autorità un paese in guerra dove i diritti umani non esistono" denunciano da Mediterranea Saving Human.

Conte autorizza sbarco dei migranti soccorsi dalla Marina

Intanto il Premier Conte ha autorizzato lo sbarco nel porto siciliano di Augusta dei 36 migranti soccorsi nelle scorse ore sempre al largo della Libia ma da una nave della Marina militare italiana. Una decisione che rischia di aprire un nuovo scontro nel governo tra il Presidente del Consiglio e il Ministro Salvini. "Perché il salvataggio è avvenuto in acque libiche? Peraltro pattugliate dalla guardia costiera libica che mercoledì in pieno Ramadan ha soccorso, salvato e portato indietro più di 200 immigrati. O si lavora tutti nella stessa direzione o non può esserci un ministro dell'Interno che chiude i porti e qualcun altro che raccoglie i migranti. È vero che bisogna chiarire alcune vicende all'interno del governo" aveva tuonato Salvini dopo il salvataggio, assicurando: "Io porti non ne apro".

Una presa di posizione smentita da Conte che poche ore dopo ha dato il via libera allo sbarco, spiegando: "Ho parlato con i partner europei. Ho raccolto la disponibilità di Malta, Francia e Lussemburgo a prendere alcuni migranti e l'Italia attende una risposta anche da Germania, Spagna e Portogallo". "I 36 migranti che erano a bordo di una imbarcazione che stava per affondare, sono stati messi in salvo dal personale della nostra Marina militare che era a bordo della nave Cigala Fulgosi e ora sono stati tutti trasferiti sull'unità Stromboli. La nave Stromboli viaggia adesso verso il porto militare di Augusta, dove i migranti verranno fatti sbarcare" ha reso noto la presidenza del Consiglio dei ministri. In precedenza era stata la Marina a spiegare che il barcone "imbarcava acqua e quindi era in procinto di affondare", con le persone a bordo, "prive di salvagente", che "erano in imminente pericolo di vita".