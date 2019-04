Dopo un mese di aprile caratterizzato da condizioni meteo particolarmente variabili anche maggio inizierà all'insegna dell'instabilità: una perturbazione si sta infatti portando sulle regioni nord-orientali e su quelle centrali, con piogge e temperature che caleranno un po' ovunque anche portandosi su livelli inferiori alla media stagionale. Il primo maggio, festa dei lavoratori, potrebbe non essere la giornata ideale per gite e scampagnate e anche nella seconda parte della settimana non è da escludersi una prosecuzione della dinamicità osservata in quest’ultimo periodo, con altre occasioni per piogge e temporali, in un contesto climatico tutto sommato consono al periodo.

Nella giornata di oggi sulle regioni nord-orientali, su quelle centrali e nel nord della Puglia, tempo instabile con alto rischio di precipitazioni, rovesci e qualche temporale. Come spiega Meteo.it occasionalmente saranno coinvolte anche il sud e l’est della Lombardia, Campania, Basilicata e Puglia centrale. Dal pomeriggio tendenza ad esaurimento dei fenomeni nel Triveneto. Dal tardo pomeriggio i fenomeni si concentreranno su Romagna, regioni centrali adriatiche e Puglia garganica. Sui rilievi del Nordest e sull’Appennino settentrionale quota neve inferiore a 1500 metri. Nelle regioni nord-occidentali, estremo Sud, Sicilia e Sardegna ci saranno schiarite anche ampie. Le temperature massime saranno per lo più in diminuzione.

Domani, ultimo giorno di aprile, il sole splenderà sulle regioni del nordovest e sulle isole maggiori. Nel resto d'Italia nuvolosità variabile, con zone di sereno più ampie sulle coste centrali tirreniche e, nella seconda parte della giornata, anche su quelle adriatiche. Durante il pomeriggio sviluppo occasionali e brevi piovaschi lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, nelle zone interne adiacenti e attorno ai rilievi dell’estremo Nordest.