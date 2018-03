Una altra Pasqua e Pasquetta con la pioggia? Sì, ma con qualche riserva. Per quanto si stiano affievolendo le condizioni meteorologiche tipicamente invernali che per tutto il mese di marzo hanno interessato lo Stivale, le ultime proiezioni per il weekend delle festività pasquali indicano instabilità che, però, sarà seguita da un rapido miglioramento. Tra giovedì 29 e la giornata di Venerdì Santo si profila infatti l’arrivo di una nuova perturbazione, 11esima di marzo, sulle regioni settentrionali. Sabato 31 dovrebbe transitare la parte più attiva della perturbazione: il tempo potrebbe essere tra l’instabile e il perturbato in Sardegna, solo marginalmente in Campania, e soprattutto su gran parte del Centro-Nord, specie tra Alpi centro-orientali e pianure adiacenti e nelle zone interne del Centro. In coincidenza di questo passaggio registreremo anche un temporaneo calo delle temperature. Nella giornata di Pasqua, 1° aprile, il tempo dovrebbe migliorare rapidamente con numerose schiarite: i fenomeni saranno quasi del tutto assenti e le temperature massime. Tempo asciutto, con qualche incognita al Nord-Ovest, anche per Pasquetta, 2 aprile. Ma guardiamo alla situazione nel dettaglio.

Meteo domenica di Pasqua, 1° aprile – Alla perturbazione del Sabato Santo, si alternerà una giornata di generale rasserenamento dei cieli su tutte le regioni e un aumento delle temperature grazie all'espansione del primo anticiclone africano della stagione che spingerà masse d'aria di matrice algerino-tunisina, che si transiterà sul Mediterraneo e verso le nostre regioni centro-meridionali, anche se grazie al maggiore soleggiamento, ovunque si respirerà aria di primavera con 20-22°C, come spiegano gli esperti de Ilmeteo.it

Meteo pasquetta, 2 aprile – Sarà la classica giornata da gita fuori porta, ma non dappertutto: se inizialmente il tempo sarà buono anche con valori termici elevati al Sud e sulla Sicilia con 25°C e 20°C un po' ovunque al Centro e 18°C al Nord-Est, da ovest si avvicina una insidiosa perturbazione atlantica che colpirà la Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria fino alla Lombardia occidentale, con piogge e temporali dalla mattinata fino a notte e addirittura con ingenti quantitativi cumulati di precipitazione.