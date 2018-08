Domenica 19 agosto prenderà il via il tradizionale Meeting di Rimini, manifestazione organizzata dal movimento ecclesiale cattolico di Comunione e Liberazione. Oltre al quotidiano Avvenire, che nel 2018 festeggia i suoi primi 50 anni di pubblicazioni, quest'anno anche la testata online Fanpage.it sarà media partner della manifestazione. Per una settimana, fino a sabato 25 agosto, al Meeting sono previsti numerosi eventi e panel e la presenza di molti ospiti di eccezione, tra cui vari ministri dell'attuale governo M5S-Lega ed ex esponenti di spicco della politica italiana come, ad esempio, il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, il ministro della Pubblica Istruzione Alberto Bonisoli, l'ex presidente del Consiglio Romano Prodi e l'ex presidente del Senato Luciano Violante.

La trentanovesima edizione del Meeting di Rimini ospiterà inoltre, nella giornata di chiusura dell'evento, un convegno dedicato alle fake news: sabato 25 agosto, alle ore 11.30, nella sala Neri della Fiera di Rimini, avrà luogo una tavola rotonda intitolata "Notizie false e giornalismo di pace" nell'ambito della quale si discuterà di giornalismo digitale e del fenomeno delle cosiddette "bufale". Al panel prenderanno parte Marco Tarquinio, direttore del quotidiano Avvenire; Francesco Piccinini, direttore di Fanpage.it; Lucia Annunziata, giornalista e conduttrice di Rai3 e il direttore delle news di Tv2000 e InBlu Radio, Lucio Brunelli. L'introduzione all'evento e la moderazione della discussione sarà invece affidata ad Alessandro Banfi, direttore responsabile di Matrix – Mediaset.