Una scena che definire ‘disgustosa’ è riduttiva. Una mamma ha visto la figlia di appena due anni mettersi un preservativo in bocca raccolto al ristorante. I fatti sono avvenuti in Australia, precisamente al Warnbro McDonald’s di Perth. Secondo le ricostruzioni, i genitori erano in coda alle casse con la piccola, che approfittando di un momento di distrazione si è allontanata un attimo per poi tornare appunto con il profilattico in bocca.

“Non so come abbia fatto a trovarlo, so solo che mentre io ero al bancone mi sono girata e ho visto mio marito guardare nostra figlia sbalordito e impaurito”, ha detto la madre al Daily Mail, è il racconto choc di Wendy, la mamma della piccola. “Gli abbiamo immediatamente lavato mani e bocca e dato da bere, in quelle situazioni non sai davvero cosa fare. Eravamo terrorizzati", continua la donna. Immediata la corsa in ospedale per controllare se la bimba potesse aver contratto malattie sessualmente trasmissibili. I medici hanno spiegato ai genitori che era il caso di tornare nel McDonald’s e recuperare il profilattico usato, in modo da poter analizzare anche quello. Quando la madre è tornata al ristorante, il personale si sarebbe rifiutato di darle il preservativo. "E se ci fosse qualcosa di serio e mia figlia fosse stata contagiata? Dobbiamo aspettare tre mesi per fare un esame del sangue su di lei", ha lamentato Wendy.

La catena mondiale di fast food ha chiesto scusa per l'incidente e ha dichiarato che la pulizia è la loro priorità. "Siamo molto dispiaciuti per l'incidente che si è verificato, prendiamo sul serio situazioni come questa", ha detto un portavoce di McDonald’s. "La sicurezza sono le nostre misure principali – ha aggiunto – ci assicuriamo che il turno delle pulizie chiamiamo percorso di viaggio avvenga ogni 30 minuti". Ma quella scena, ammette Wendy "non la dimenticherò mai".