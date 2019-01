Il confronto tra Matteo Salvini e i renziani, tra cui l'ex ministra Maria Elena Boschi e Marco Carrai, vicini all'ex premier Matteo Renzi, invitati a una cena di beneficenza organizzata dall'associazione ‘Fino a prova contraria', sarebbe stata una ‘forzatura' costruita dai media: "In merito a un articolo del quotidiano La Repubblica, gli onorevoli Maria Elena Boschi e Francesco Bonifazi precisano che, al contrario di quanto scritto, ‘non è previsto nessun confronto con il vicepremier Salvini, tantomeno per parlare di possibili alleanze. Anche solo pensarlo è semplicemente ridicolo".

"Come è noto – hanno detto la deputata e il senatore Pd – si tratta di una cena organizzata da una Associazione che si occupa di giustizia e garantismo. E soprattutto non c'è nulla di segreto. La lista dei presenti è pubblicata online da tempo ed è molto ampia: numerosi personalità del mondo della politica – in modo trasversale – accademici, imprenditori, giornalisti e soprattutto molti magistrati. Sorprende l'atteggiamento del quotidiano La Repubblica per l'ennesima volta interessato a una ricostruzione ridicola e totalmente falsa". Anche Marco Carrai, vicino all'ex segretario del Pd, ha preso le distanze dall'articolo di Repubblica: "Leggo oggi su Repubblica un articolo relativo alla cena dell'associazione ‘Fino a prova contraria' dal titolo: ‘Salvini a cena con il Giglio magico e i fan del patto contro i 5 stelle'. Sostenere che quella di stasera sia una cena tra renziani e Salvini significa essere naturalmente in malafede. Alla cena di oggi sono invitate decine di personalità. Io ho partecipato sempre in passato alle cene dell'associazione in spirito di sostegno alle battaglie che giornalmente conduce – ha aggiunto – Onde evitare qualsiasi ulteriore interpretazione assurda ho deciso però di non partecipare. Non faccio politica ma impresa e quindi non posso mettere in querelle che non appartengono loro le mie aziende e i miei azionisti. Continuerò a sostenere le battaglie garantiste di ‘Fino a prova contraria' e a sperare in una informazione degna di questo nome".

Anche Maurizio Martina, in corsa per la segreteria del Pd, aveva provato a sgonfiare la notizia di un presunto dialogo con la Lega: "È un evento benefico no? Eviterei di caricarla di un significato particolare sul piano politico. Io, in ogni caso, so cosa penso di Salvini. Noi siamo seccamente alternativi".

Per il ministro degli Interni Matteo Salvini il caso semplicemente non esiste: "Sono onorato di essere stato invitato a un evento al quale partecipano decine di giudici e magistrati di valore e spessore. Non mi interessano retroscena inesistenti e le inutili chiacchiere del Pd ma lavoro, insieme al governo, a una riforma seria della giustizia, civile e penale, che a questo paese manca e che nessun governo prima di questo è mai riuscito a realizzare".