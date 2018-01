È di almeno nove vittime il bilancio della violenta tempesta che sta spazzando l’Europa centrale, tra Belgio, Olanda, Gran Bretagna e Germania. Dopo la brutta giornata di ieri nel nostro Paese – dove venti di burrasca e mareggiate hanno creato disagi da Nord a Sud – oggi tre persone sono morte in Olanda secondo quanto scrive il quotidiano De Telegraaf. La maggior parte delle vittime sono state colpite da rami o da alberi sradicati dal vento, mentre un altro uomo di 34 anni è rimasto gravemente ferito nel crollo di una costruzione. In Germania l’uragano Friederike ha fatto la sua prima vittima in Nord Reno Vestfalia. Si tratta di un uomo di 59 anni che è stato travolto dalla caduta di un albero. Nel Paese si registrano però anche altre cinque vittime, morte incidenti stradali attribuili al maltempo tra cui anche due vigili del fuoco impegnati nei soccorsi. Anche in Belgio si segnala una vittima a causa del forte vento. Una donna sulla quarantina stava viaggiando con la sua auto su una strada di Grez-Doiceau, a sud-est di Bruxelles, quando un albero si è abbattuto sul suo mezzo. Altri due morti si sono registrati in Olanda: a Olst un 62enne è stato ucciso dalla caduta di un ramo dopo che era sceso dal suo camion per spostare alcuni detriti dalla strada, mentre un 62enne è deceduto dopo che un albero ha investito la sua auto a Enschede, nell’est del Paese.

Lo scalo Schiphol di Amsterdam è stato chiuso a causa dei venti.

A causa della violenta tempesta l'aeroporto Schiphol di Amsterdam ha sospeso oggi tutti i voli e le ferrovie nazionali olandesi hanno bloccato tutti i treni. Lo scalo ha annunciato in un tweet che i voli sono sospesi “fino a nuovo avviso”. La Klm aveva già annullato oltre 200 voli prima dell'arrivo della tempesta. Per quanto riguarda i collegamenti ferroviari, gli alberi caduti sui binari hanno interrotto molto linee. Anche agli automobilisti è stato raccomandato di limitare al minimo gli spostamenti, dopo il ribaltamento di 17 camion. Ad Almere, città a est di Amsterdam, è stato evacuato il centro e gli abitanti sono stati invitati a restare in casa.

Treni fermi per il maltempo in Germania e Belgio.

In Germania a causa dell'uragano “Friederike” è stato interrotto il traffico ferroviario a lunga percorrenza in tutto il territorio tedesco. Lo ha dichiarato una portavoce della Deutsche Bahn, la società ferroviaria tedesca, alla Dpa. È stata interrotta, per l’intera giornata, anche la circolazione dei treni ad alta velocità Thalys dal Belgio verso Olanda e Germania. A causa dei detriti finiti sui binari ci sono stati una ventina di incidenti ferroviari.

In Gran Bretagna 50000 case senza corrente.

L’ondata di maltempo non sta risparmiando nemmeno la Gran Bretagna. Particolarmente colpita dalla tempesta l'Inghilterra orientale con raffiche che nel Norfolk, a nord di Londra, hanno superato nella notte i 130 chilometri all'ora. Danni e disagi si registrano anche in Galles. In totale si contano quasi 50000 case senza corrente elettrica, con alcune comunità rurali isolate, oltre ad alberi abbattuti, case e veicoli danneggiati, capannoni scoperchiati. Disagi per il traffico automobilistico, con avvisi alla massima cautela lungo diverse strade, e a quello ferroviario, con qualche linea temporaneamente interrotta.