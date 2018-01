Mareggiate e onde fino a 6 metri, disagi per i collegamenti con le isole, pali e alberi divelti. E purtroppo anche almeno una vittima e dei feriti. Sono i danni causati dall’ondata di maltempo che oggi ha colpito gran parte della penisola. Protagonista, in negativo, di questa giornata è stato il vento. Se le raffiche, secondo i meteorologi del Centro Epson Meteo, hanno superato i 100 km/h, in montagna, come riferisce Arpa Piemonte, si è arrivati ai quasi 200 km/h delle zone di cresta. Come conseguenza del vento un uomo ha perso la vita a Mesoraca, nel Crotonese. Si tratta di Giuseppe Talarico: da quanto emerso, l’uomo è morto cadendo dal tetto di un edificio sul quale era salito per verificare i danni provocati dal vento che aveva scoperchiato l'abitazione del fratello. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime ed è stato deciso di trasferirlo nell'ospedale di Catanzaro, ma è morto poco prima dell'arrivo. Il fratello è rimasto ferito in maniera non grave. A Roma, invece, è rimasta ferita una ragazza di diciassette anni, studentessa del liceo Virgilio. La giovane è stata colpita alla testa dalla caduta di una tegola e trasportata in ospedale. Sempre a Roma un uomo di cinquantatré anni dello Sri Lanka è stato ferito dalla caduta di un ramo sulla sua auto e un analogo incidente si è verificato all'isola d'Elba, dove è rimasta ferita una ventottenne.

Italia attraversata dal maltempo – Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco all'isola d'Elba. In Toscana e non solo i vigili del fuoco sono intervenuti per rami, alberi e tegole pericolanti. Il forte vento e il mare molto mosso hanno bloccato i collegamenti marittimi nel golfo di Napoli. Si segnalano poi ritardi per i traghetti in Sardegna a Olbia, Golfo Aranci e Santa Teresa di Gallura. Sempre in Sardegna le forti raffiche di maestrale hanno strappato la copertura di allumino del tetto di una scuola di Uta (Cagliari). Sul litorale romano è stata registrata una mareggiata. Forti raffiche di vento e pioggia a tratti intensa hanno creato numerosi disagi a Catanzaro e in provincia.