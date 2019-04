in foto: Nella foto la ragazza ferita che dà un bacio all’amica che l’ha colpita

Una ragazza che ferisce gravemente una collega colpendola alla gola con un pezzo di vetro. È quanto è accaduto lunedì notte in una discoteca nella località di Magaluf, località balneare dell'isola spagnola di Maiorca nota per la sua animata vita notturna. Secondo quanto riportano il Daily Mail e altri tabloid britannici, una soldatessa in congedo di diciannove anni che si chiama Sidney Cole avrebbe tagliato la gola a una sua collega usando una bottiglia o un bicchiere di vetro. A ricostruire l’episodio sono state le tante persone presenti in quel momento nel locale e secondo cui Cole, una ragazza di Londra, avrebbe usato un pezzo di vetro per ferire Sarah Garrity, una collega scozzese di ventidue anni. Il tragico fatto è accaduto al club Bananas de Magaluf.

La ventiduenne ferita è ricoverata in ospedale in gravi condizioni – La rissa tra le due ragazze sarebbe scoppiata intorno all’una del mattino dopo che le due, per motivi ancora da chiarire, avevano discusso. Le due ragazze sono state descritte dalla polizia come due amiche. Soccorsa, la vittima è stata portata in ospedale in condizioni critiche: è attualmente ricoverata in terapia intensiva ma stando a quanto riportato dai media britannici non sarebbe in pericolo di vita. La soldatessa che l’ha colpita è stata arrestata sul posto e ora si trova in attesa di essere interrogata dal giudice a Palma di Maiorca. Un uomo che gestisce un chiosco di kebab che si trova accanto alla discoteca teatro della brutale aggressione ha parlato di un “bagno di sangue”: “C’era sangue ovunque, era orribile”, ha commentato spiegando quanto accaduto tra le due soldatesse.