Diverse strade di Londra sono state isolate dalla polizia in seguito a un’esplosione che ha coinvolto la Heron Tower, l’edificio che coi suoi 230 metri sovrasta il distretto finanziario della City. I testimoni hanno riferito di aver sentito un forte boato proveniente da Bishopsgate, intorno alle 16:30 di giovedì 9 maggio. Una persona ha scritto su Twitter: “Ho sentito un forte rumore proveniente dalla Heron Tower o dal cantiere vicino, pensavamo all’inizio che fosse un tuono”. Secondo alcuni testimoni l'esplosione avrebbe provocato la caduta di detriti dall'edificio. Lo scoppio sarebbe stato causato dallo scoppio di una caldaia.

Gli utenti dei social media hanno diffuso tutta la propria preoccupazione su Twitter. "Non so cosa sta succedendo alla Heron Tower, ma abbiamo sentito il forte scoppio nel nostro ufficio proprio sulla strada. Ci ha spaventato tutti” ha scritto un utente. Un altro ha detto di aver sentito il rumore provenire dal tetto del grattacielo: "Era in una stanza di fronte esterna nella torre Salesforce / Heron Tower – ho sentito il botto e poi ho visto qualcosa cadere e quello che sembrava come carta strappata". La caduta di detriti potrebbe essere provocata dal crollo di parte delle impalcature presenti sull'edificio.

La London Police ha confermato che diverse strade sono state isolate lungo la Heron Tower a causa dell’incidente “in corso”. "Camomile St, Bevis Marks e Dukes Place sono attualmente chiusi in entrambe le direzioni a causa della @CityPoliceCops che risponde a un incidente” è il tweet della polizia. Le foto scattate sulla scena mostrano ufficiali armati e furgoni della polizia presenti sulla zona.