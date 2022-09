Morte Regina Elisabetta, migliaia di persone ancora in coda per accedere alla camera ardente: le ultime notizie

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la first lady Jill partiranno sabato mattina alle 10.30 (ora di Washington) per Londra, per partecipare ai funerali della Regina Elisabetta. L'arrivo dell'Air Force One all'aeroporto londinese di Stantead è previsto per le 22.05 (ora di Londra). Domenica, il presidente e la first lady renderanno omaggio al feretro della sovrana e firmeranno il libro ufficiale di condoglianze. In seguito, la coppia presidenziale parteciperà a un ricevimento indetto da re Carlo III. Lunedì 19 settembre, il presidente e la first lady presenzieranno ai funerali della Regina a Westminster Abbey. Dopo la cerimonia, la coppia presidenziale ripartirà alla volta di Washington.