Manovra 2024, continua l’esame in Senato: tutte le novità su pensioni, Irpef e nuovi bonus, news in diretta

L'esame della manovra 2024 riprende oggi in Senato, le news in diretta sull'iter di approvazione della prossima Legge di Bilancio e le novità in tema pensioni, irpef, taglio del cuneo fiscale, bonus e misure in tema famiglia, natalità e casa. Il testo è approdato ieri a Palazzo Madama, e la discussione generale ricomincerà questa mattina alle ore 10, mentre il voto finale è atteso entro venerdì 22 dicembre. La seduta di ieri si è conclusa dopo l'illustrazione del provvedimento da parte dei relatori ed i primi interventi in sede di discussione generale. Nella giornata di oggi è attesa la richiesta del voto di fiducia da parte del governo, previsto domani.

Secondo la tabella di marcia, alle 9,30 di venerdì 22 dicembre si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto. Votata la fiducia, la commissione Bilancio si riunirà per l'esame della Nota di variazioni che sarà poi votata in Aula. Seguirà il voto finale del ddl con la presenza del numero legale. La manovra verrà quindi trasmessa alla Camera per la seconda lettura con l'ok finale previsto per il 29 dicembre.

1 ora fa 07:56 Schlein: "Questa è una manovra iniqua che tradisce tutte le generazioni" "Questa è una manovra iniqua che tradisce le promesse elettorali e tradisce tutte le generazioni". Lo ha detto ieri sera la segretaria del Pd, Elly Schlein, a Tg2 Post. "È una manovra che per me non ha una visione del futuro: non la critichiamo solo noi che siamo all'opposizione, ma quando trovi le critiche sia di Confindustria che dei sindacati evidentemente qualcosa non torna". A cura di Annalisa Cangemi 1 ora fa 07:46 L'esame della manovra 2024 riprende oggi in Senato, news in diretta sull'esame in Aula Si è conclusa ieri nell'Aula del Senato la prima sessione di discussione sulla legge di bilancio, dopo gli interventi dei relatori. Oggi il dibattito a Palazzo Madama riprenderà dalle ore 10. Come già annunciato il governo nella giornata di oggi porrà la questione di fiducia sul testo, con la votazione che prenderà il via venerdì 22 dicembre dalle 9:30. A cura di Annalisa Cangemi