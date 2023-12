Superbonus 110, svolta in vista: la soluzione in Consiglio dei ministri il 28 dicembre Per la questione Superbonus una soluzione sembra più vicina: si pensa a un decreto legge ad hoc che preveda una ‘Sal straordinaria’ per certificare i lavori al 31 dicembre per il Superbonus al 110%. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Cangemi

Ci sarebbe una svolta sul dossier Superbonus 110, e la soluzione sembrerebbe ora più vicina e potrebbe e arrivare il prossimo 28 dicembre in Consiglio dei ministri, con un decreto ad hoc, prima della scadenza naturale della misura fissata a fine anno.

Secondo quanto riferito da fonti parlamentari ci sarebbe stata oggi una riunione al Mef per valutare l'ipotesi di un decreto che preveda una Sal (Stato avanzamento lavori) straordinaria al 31 dicembre per i lavori effettuati con il Superbonus entro il 31 dicembre 2023. Come anticipato ieri da Public Policy, il provvedimento dovrebbe arrivare in Cdm già il 28 dicembre. In base a quanto riferiscono fonti parlamentari la norma non dovrebbe rientrare nel dl Milleproroghe, ipotesi prospettata in precedenza, in quanto non contiene ulteriori proroghe o oneri.

La soluzione che è stata discussa oggi durante alcuni incontri al Mef prevede quindi quanto avevano proposto la scorsa settimana i relatori della manovra, Guido Quintino Liris (Fratelli d’Italia ) e Dario Damiani (Forza Italia), ma la notizia era stata subito smentita dal Mef. Il ministero guidato da Giorgetti in realtà in una nota escludeva "qualsiasi ipotesi di proroga del Superbonus circolata in queste ore e pubblicata da alcuni organi di stampa". Ma l'emendamento a cui pensavano Fdi e Fi, poi stoppato, oltre a non essere oneroso, tecnicamente non prevedeva una vera e propria ‘proroga' del bonus al 110%, ma avrebbe permesso di chiudere in modo ordinata i cantieri ancora aperti nei condomini. Non la possibilità di aprire nuovi cantieri con l'aliquota al 110 quindi, ma l'idea era quella di concedere tempo in più (fino al 10 gennaio), una finestra per scontare le fatture del 2023, per certificare i lavori fino all’ultimo giorno utile del 2023, per i quali sarebbe possibile ottenere la detrazione del 110%.

"Auspichiamo che sul Superbonus si possa individuare una soluzione nel più breve tempo possibile, prima del cambio del regime agevolativo. La proposta che Forza Italia ha avanzato prevede un Sal straordinario al 31 dicembre per fotografare lo stato dei lavori effettivamente realizzati e farli rientrare nel bonus al 110%, evitando di far ricadere sui cittadini, e di conseguenza sulle imprese, costi troppo alti da sostenere. Crediamo sia una soluzione di buonsenso, a tutela delle famiglie e della filiera edilizia che rischia di bloccarsi, con gravi ripercussioni sul sistema economico del nostro Paese", ha spiegato il senatore e responsabile casa di Forza Italia, Roberto Rosso.