In manovra milioni di euro per golf club e piccole associazioni, quali sono le "mance" del centrodestra Con la legge di bilancio come sempre arrivano anche tanti piccoli finanziamenti a realtà locali. Quest'anno, c'è anche un golf club. Lo ha denunciato il Partito democratico, che aveva chiesto alla maggioranza di usare quei soldi per delle misure contro la violenza sulle donne. La segretaria dem Elly Schlein ha parlato di "mancette".

A cura di Luca Pons

Nella legge di bilancio – oggi in discussione al Senato, in attesa che il governo ponga la questione di fiducia – non ci sono solo interventi ampi da miliardi di euro, come la proroga del taglio del cuneo fiscale o i fondi per il Ponte sullo Stretto di Messina. Nel testo, con una serie di emendamenti, sono arrivati anche vari finanziamenti a realtà locali, come i 2,4 milioni di euro per il Golf club di Asiago, o ad associazioni che spesso risultano in qualche modo vicine a parlamentari o ex parlamentari della maggioranza. A lamentare la presenza di questi interventi è stato il Pd, in una conferenza stampa dedicata alla manovra.

Come ogni anno, il governo Meloni ha messo da parte alcuni fondi per una serie di piccoli interventi proposti dai parlamentari. In altre occasioni era stato fatto con una legge apposita, chiamata nell'ambiente "legge mancia" proprio perché veniva utilizzata dai parlamentari per assegnare fondi a piccole realtà sparse: un'operazione che può anche essere vista in modo positivo come un modo per intervenire a livello di singoli territori, anche se c'è il rischio che si finisca semplicemente per favorire i collegi dei singoli parlamentari.

Quest'anno i soldi sono stati stanziati direttamente nella manovra: 100 milioni di euro. La quota riservata alle opposizioni, da 40 milioni di euro, è stata dedicata a una serie di interventi contro la violenza sulle donne. La maggioranza invece ha preferito procedere con vari provvedimenti, di cui alcuni hanno attirato l'attenzione.

Come segnalato dal Pd, è previsto lo stanziamento di 2 milioni e 400mila euro per i prossimi tre anni per l'ampliamento dei campi del Golf club di Asiago. Un ente di livello, considerando che la tariffa d'iscrizione per un socio ordinario azionista costa 1.420 euro all'anno, mentre un giocatore stagionale arriva a pagare 1.887,50 euro. Ma ci sono anche 1,7 milioni di euro per il campo sportivo di Arzano, la città di 32mila abitanti in provincia di Napoli dove è nato il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro.

A Melilli, un paese siciliano da 13mila abitanti, un'associazione del terzo settore riceverà 450mila euro; Melilli è anche il comune in cui abita la senatrice di Forza Italia Daniela Ternullo. Ci sono poi somme minori per varie associazioni, come i 110mila euro per "Antichissima rappresentazione dei misteri di Santa Cristina", con sede a Bolsena (Viterbo). E poi bagni pubblici, spogliatoi, laghetti per lo sci nautico.

"Noi abbiamo scelto di concentrare tutti i nostri 40 milioni sulla violenza di genere, ci saremmo aspettati un segnale forte della maggioranza, che però non c’è stato, c’è stato il golf club", ha dichiarato la segretaria del Pd Elly Schlein, che ha parlato di "mancette". Il capogruppo al Senato dei dem, Francesco Boccia, ha aggiunto: "Chiediamo alla maggioranza di ritirare gli emendamenti che non hanno pubblica utilità per far convergere i fondi nel contrasto alla violenza di genere".