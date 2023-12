La Camera boccia la ratifica della riforma del Mes: la maggioranza si spacca durante il voto La Camera ha bocciato il disegno di legge dell’opposizione sulla ratifica della riforma del Meccanismo europeo di stabilità, il Mes. La maggioranza si è spaccata, con Forza Italia che si è astenuta al voto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Girardi

Dopo mille rinvii, il Parlamento ha bocciato la ratifica della riforma del Meccanismo europeo di stabilità. L'Aula della Camera ha bocciato il disegno di legge dell'opposizione (che proponeva il via libera alle modifiche) con 72 sì, 184 no, 44 astenuti. La maggioranza si è spaccata nel voto: mentre Fratelli d'Italia e Lega hanno votato a contro, sia Forza Italia che Noi Moderati si sono astenuti.

In mattinata in commissione Bilancio la maggioranza aveva dato parere contrario alla ratifica, ma già in quell'occasione Forza Italia aveva deciso di non esprimersi. Una volta in Aula i deputati hanno deciso di anticipare il voto e gli azzurri hanno confermato la volontà di astenersi.

"Forza Italia esprimerà un voto di astensione responsabile su un voto irresponsabile. E da domani ricominceremo a lavorare con serietà e impegno, come sta facendo il ministro Antonio Tajani, per i veri temi che riguardano il futuro dell'Europa e dell'Italia", ha spiegato in Aula il deputato di Forza Italia Andrea Orsini. "L'opposizione ha voluto portare a tutti i costi in Aula la ratifica del Mes per voler mettere in imbarazzo la maggioranza, ma la realtà è che è l'opposizione ad essere divisa: è un tentativo vano, destinato a finire nell'irrilevanza. Non condividiamo affatto questa accelerazione non stiamo discutendo della ratifica del Mes, che è uno strumento che esiste da anni e al quale siamo favorevoli, ma si discute oggi di un nuovo regolamento senza il quale il Mes continuerà a funzionare".

Nemmeno l'opposizione, in effetti, ha votato compatta: se i deputati del Partito democratico, Italia Viva e Azione hanno votato a favore, il Movimento Cinque Stelle ha votato contro insieme a Fratelli d'Italia e la Lega. Invece, l'Alleanza Verdi e Sinistra si è astenuta con Forza Italia e Noi Moderati.

"Noi votiamo contro", ha annunciato il leader del M5s, Giuseppe Conte, in dichiarazione di voto sulla ratifica delle modifiche al Mes. Per poi aggiungere: "Meloni ha detto che avevamo fatto passare il Mes col favore delle tenebre. Ha mentito al Parlamento. Solo oggi decidete su Mes e ve ne assumete le responsabilità. Noi lo abbiamo rifiutato quando tutti volevano costringere l'Italia".