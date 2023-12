Mes, verso un nuovo rinvio: cosa succede dopo la ratifica del Patto di stabilità Anche dopo il via libera all’intesa europea sul Patto di stabilità, raggiunto all’Ecofin, resta incerta la sorte sulla ratifica dell’accordo sul nuovo Mes. La maggioranza potrebbe puntare a un nuovo rinvio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Cangemi

La ratifica del Mes è all'ordine del giorno della seduta di oggi dell'Aula della Camera e la conferenza dei capigruppo questa mattina, riunitasi alle 8:30, dovrà decidere sull'ordine dei lavori. Anche dopo il via libera di ieri al Patto di stabilità, raggiunto all'Ecofin, resta incerta la partita della ratifica dell'accordo sul nuovo Mes. L'obiettivo della maggioranza è quello di non spaccarsi e di puntare al rinvio del voto in Aula al 2024. E per farlo potrebbero riprendere con l'auto-ostruzionismo in Aula.

A gennaio l'attività del governo, secondo quanto si apprende, dovrebbe ripartire con un nuovo decreto sul Pnrr, che riguarda soprattutto – spiegano fonti informate all'Agi – le assunzioni per la messa a terra degli obiettivi del piano nazionale di ripresa e resilienza. Ora i fari sono sui lavori parlamentari da qui a fine anno: domani c'è il voto finale con fiducia dell'Aula del Senato alla legge di bilancio, il 29 dicembre ci sarà l'ok definitivo della Camera. A palazzo Madama i lavori riprenderanno, dopo l'ok alla manovra, con l'Autonomia in Aula dal 16 gennaio. Mentre alla Camera non è ancora chiaro cosa accadrà, in attesa della manovra. Occhi puntati sul Mes, quindi, che è appunto all'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea di oggi, ma una linea non è stata ancora decisa.

Sono in corso delle valutazioni sull'eventualità di pronunciarsi, magari anche per parti separate, sul ddl. Ma dopo l'accordo sul Patto di stabilità, firmato anche dall'Italia, l'ipotesi più probabile sembra essere il rinvio a gennaio. "Ora il Mes – dicono fonti della maggioranza – è un ‘non problema', sarebbe inutile discuterlo dopo l'intesa raggiunta dal ministro Giorgetti". "Adesso non serve affrontare la discussione", ha detto un esponente di primo piano della Lega.

Riguardo gli eventuali effetti sulle finanze dello Stato la posizione del governo è già stata chiarita dal sottosegretario Freni. "Nel caso assai remoto in cui venisse attivato il prestito dal Mes al Fondo Unico di Risoluzione non vi sarebbe un incremento apprezzabile delle probabilità che l'Italia debba versare quote di capitale", ha sottolineato.

Intanto i lavori di Montecitorio partiranno con il voto sulla procedura d'urgenza chiesta dal governo per la ratifica dell'accordo con l'Albania in tema di migranti. Il provvedimento sarà incardinato nelle commissioni Affari costituzionali ed Esteri della Camera che avranno 30 giorni di tempo per esaminarlo.