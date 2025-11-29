Manifestazione per Gaza oggi a Roma, il corteo in diretta: attese in piazza Francesca Albanese e Greta Thunberg

Manifestanti per la Palestina a Roma.

La manifestazione nazionale a Roma il 29 novembre in diretta: le piazze in sciopero si ritrovano a Porta San Paolo dalle ore 14.

Il corteo poi si muoverà verso Porta San Giovanni, con arrivo previsto verso le ore 20, passando per via della Piramide Cestia, viale Aventino, piazza del Colosseo, via Labicana e via Merulana.

Nella giornata di sabato 29 hanno annunciato la loro presenza al corteo nazionale Francesca Albanese, la relatrice speciale ONU per i territori palestinesi occupati, e gli attivisti della Global Sumud Flotilla Greta Thunberg e Thiago Avila.

"Sono onorata di poter dire che parteciperò a Genova e a Roma agli scioperi generali del 28 e del 29 novembre", aveva detto diversi giorni fa Thunberg in un video pubblicato sui social.