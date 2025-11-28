Manifestazione a Roma sabato 29 novembre: orari, percorso del corteo, strade chiuse e bus deviati

Manifestazione a Roma sabato 29 novembre 2025 contro la legge di bilancio del governo e per Gaza: gli orari del corteo e il percorso, le chiusure stradale e i divieti di sosta fino alle modifiche al servizio bus.

Giornata di corteo sabato 29 novembre 2025 a Roma, dove numerose sigle scendono in piazza per esprimere il proprio dissenso contro la manovra e per la pace in Palestina. La manifestazione inizia alle ore 14 di sabato con appuntamento in piazzale Ostiense e termina verso le ore 20 con arrivo in piazza di Porta San Giovanni. Scopriamo quali sono le strade che fanno parte del percorso del corteo e cosa cambia per la viabilità a Roma sabato 29 novembre 2025.

Orari e percorso della manifestazione a Roma il 29 novembre

L'appuntamento è alle ore 14 di sabato 29 novembre 2025 in piazzale Ostiense. Da lì, come si legge dalla nota di Roma Mobilità, il corteo si muoverà verso Porta San Giovanni con arrivo previsto verso le ore 20, passando per:

via della Piramide Cestia,

viale Aventino,

via di San Gregorio,

via Celio Vibenna,

piazza del Colosseo,

via Labicana,

via Merulana.

Modifiche alla viabilità per il corteo del 29 novembre

Per permettere che la manifestazione si possa svolgere in totale sicurezza, le prime modifiche alla viabilità scattano dalla ore 7 della mattina dello stesso giorno.

In particolare, è stato disposto il divieto di sosta con rimozione nelle seguenti strade (compresi i motoveicoli, i ciclomotori, eventuali monopattini):

piazzale Ostiense,

via della Piramide Cestia,

piazza Albania,

piazzale di Porta San Paolo,

via di Porta Ardeatina,

via Emanuele Filiberto (tra via Ludovico di Savoia a piazza di Porta San Giovanni), via Carlo Felice (tra piazza di Porta San Giovanni a via Conte Rosso).

Per la stessa ragione, la Questura di Roma ha anche disposto lo spostamento delle postazioni taxi presenti in piazzale Ostiense, piazza di Porta San Giovanni e piazza di San Giovanni in Laterano.

Modifiche alle linee del bus: limitazione e cambio di percorso

Conseguentemente alla chiusura delle strade, sono previste modifiche anche alla viabilità degli autobus. Alcune linee potrebbero subire limitazioni di percorso o deviazioni. In particolare si tratta di: