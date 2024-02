Maltempo in Veneto, news in diretta: allerta fiumi a Vicenza e Padova, ancora sospesi treni Milano-Venezia

In Trentino sono chiuse per pericolo valanghe la Sp79 del Passo Brocon (da località Piancavalli al passo), la Ss50 del Grappa e Passo Rolle (da San Martino di Castrozza fino al passo), la Ss641 del Passo Fedaia (in località Diga), la Sp25 di Garniga (da località Garniga vecchia fino alle Caserme a valle di località Viote), la Sp85 del Monte Bondone (da località Viote per 3 chilometri in direzione Lagolo) e la Sp94 di Stavel. Sulla Ss47 della Valsugana – informa la Provincia di Trento – si segnala uno stillicidio d'acqua all'imbocco della galleria Crozi 1, in direzione Pergine.

È chiuso anche il passo Pordoi (Sr48), dal lato della provincia di Belluno, per le abbondanti nevicate. Permane la chiusura della Sp25 di Garniga, a monte dell'abitato di Aldeno, per smottamento di monte. Si segnala anche lo smottamento sulla Sp88 della Val di Gresta, al chilometro 8,450, e istituzione di senso unico alternato, e la chiusura della rampa di immissione tra Sp90 1° tr a sud di Mori e a Ss240 var di Mori, in direzione Riva del Garda.