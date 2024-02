Vicenza, scuole chiuse e allerta fiumi per domani mercoledì 28 febbraio Il maltempo e l’allerta meteo rossa in Veneto, domani 28 febbraio, hanno portato alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado a Vicenza, oltre che di parchi e impianti sportivi. Allerta per il livello dei fiumi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Il maltempo è tornato sull'Italia. Il ciclone in azione specialmente a Centro e Nord della Penisola ha già creato non pochi problemi con allagamenti, frane e strade chiuse in Toscana, Emilia e Veneto. Regione quest'ultima sulla quale per la giornata di domani, 28 febbraio, la Protezione civile ha diramato un'avviso di allerta meteo rossa.

E proprio in Veneto è stata diramata la prima ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado a Vicenza.

L'elenco delle scuole chiuse a Vicenza e provincia il 28 febbraio

Al momento dunque in Veneto per domani, mercoledì 28 febbraio è confermata la chiusura delle scuole a Vicenza. Questo il comunicato del comune:

A causa del perdurare delle condizioni meteorologiche avverse e della previsione di ulteriori peggioramenti, il Centro operativo comunale ha deciso per domani di chiudere le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale di Vicenza. Il provvedimento, che riguarda anche tutte le palestre e gli impianti sportivi comunali, è stato assunto per non congestionare le strade che devono essere lasciate quanto più possibile libere per consentire il pronto intervento dei mezzi di protezione civile e di soccorso.

Ci sono poi diversi altri comuni nella provincia vicentina dove è stata disposta la chiusura delle scuole. Questo l'elenco completo:

Longare

Grumolo delle Abbadesse

Nanto

Castegnero

Torri di Quartesolo

​Quinto Vicentino

Vicenza

Sospesa circolazione treni fra Vicenza e Padova

Non solo le istituzioni educative, ma anche palestre, impianti sportivi comunali e centri diurni rimarranno chiusi a Vicenza. Così anche i parchi.

Sospesa inoltre la circolazione sulla linea ferroviaria Milano-Venezia, tra le stazioni di Vicenza e Padova: nello specifico le linee Vicenza-Padova, Vicenza-Schio, Vicenza-Treviso.

Maltempo a Vicenza, allerta per il livello dei fiumi

La situazione nel Vicentino è già critica, in particolare per il bacino idrogeografico dell'Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone. A preoccupare è il livello dei fiumi che continua a crescere con le abbondanti precipitazioni che stanno interessando la zona. Il Retrone ha superato quota 3 metri martedì pomeriggio, mentre il Bacchiglione a ponte degli Angeli è a 4,72 metri.

La Protezione Civile è al lavoro su tutto il territorio, dove la pioggia da ieri non si è mai arrestata: sono circa una settantina i Centri operativi comunali vicentini attivi, ma aumentano con il passare delle ore. Stamattina è stato comunicato lo stato di preallerta per la diga di Leda (Piovene Rocchette).