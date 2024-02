Maltempo in Toscana, allagamenti, frane e strade chiuse: “Livelli alti in tutti i fiumi” “In Toscana ci sono accumuli superiori a 130mm” ha spiegato il Governatore Eugenio Giani. Si registrano allagamenti a Livorno e Pisa e frane a Lucca con strade chiuse e disagi. Maltempo anche in Emilia dove il torrente Enza ha superato la soglia rossa a Parma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

L’intensa fase di maltempo attesa oggi sull’Italia centro settentrionale sta già creando numerosi disagi e qualche danno. La situazione più critica nel tratto tosco emiliano dove si registrano allagamenti, frane e strade chiuse. In Toscana, dove per oggi è stata lanciata una allerta meteo arancione, le intense piogge della notte hanno portato i fiumi a ingrossarsi in maniera evidente con alcuni allagamenti a Livorno e nel Pisano e frane tra Viareggio e Lucca.

“Ci sono accumuli superiori a 130mm a Fabbriche di Vergemoli e 121mm ad Equi Terme” ha spiegato il Governatore Eugenio Giani, aggiungendo: “Rimangono alti i livelli in tutti i bacini delle zone oggetto di allerta, in particolare su quelli centro-settentrionali e costieri”. Il Presidente della Regione Toscana ha elencato la situazione dei livelli dei fiumi, alcuni dei quali hanno superato il primo livello di guardia. “Sopra il primo livello di guardia al momento ma stabili l’Ombrone pistoiese a Pistoia e Poggio a Caiano e il Bisenzio a Signa e Gamberame. Al secondo livello San Dalmazio a Pomarance. Al primo livello anche Cecina, Reno a Pracchia, Ozzeri, Freddana, Carrione, Era e Merse. Aumenti anche lungo l’asta dell’Arno ma al momento molto sotto il primo livello di guardia” ha spiegato.

Allagamenti a Livorno

A Livorno, dove si registrano alcuni allagamenti e vari interventi, il Sindaco ha spiegato che la situazione è tenuta sotto controllo. “Delle 24 ore di allerta arancione diramata dalla Regione Toscana le prime otto, quelle notturne che preoccupavano di più ed erano annunciate come le più difficili, sono trascorse con un grande lavoro di controllo, monitoraggio ed interventi in varie zone della città” ha spiegato oggi il primo cittadino, aggiungendo: “Con la Protezione Civile, la Polizia Locale e le squadre del volontariato è stata seguita l'evoluzione di tutti i corsi d'acqua del reticolo livornese e sono stati approntati gli interventi necessari a risolvere alcuni allagamenti su strade e sottopassi. Nessun grave problema per le abitazioni e i cittadini". L’attenzione ora è per le prossime perché è attesa ancora pioggia su zone già interessate dal maltempo. “Le precipitazioni continueranno per tutta la giornata e quindi massima attenzione” ha avverto lo stesso Giani.

Frane a Lucca, detriti su auto e strade chiuse

Intanto molti i disagi al traffico. Nella notte anche frane e smottamenti tra Viareggio e Lucca, in particolare sul monte Quiesa e nel Comune di Massarosa, in provincia di Lucca. Qui Autolinee Toscane informa che ci sono strade interrotte e cambi di itinerari. In Versilia, nel comune di Massarosa, una frana ha coinvolto un'autovettura. Le due persone a bordo, spiegano i vigili del fuoco, sono rimaste bloccate all'interno ma non hanno riportato ferite. Sempre nel territorio di Massarosa i vigili del fuoco sono intervenuti per un'altra frana, di grosse dimensioni, lungo la via Sarzanese Sud, con una carreggiata completamente bloccata. Fiversi interventi per alberi anche per alberi caduti sulla sede stradale.

A causa di un allagamento, anche la strada statale 67 Bis ‘Tosco Romagnola', è stata temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, in località Arnaccio (Pisa). Sulla strada statale 62 ‘della Cisa', invece, è stato istituito il senso unico alternato regolato da movieri all'altezza della stazione di Caprigliola- Albiano (Massa Carrara). Una frana tra Liguria e Toscana in località Bettola, tra i territori comunali di Santo Stefano Magra e Aulla, infatti ha imposto il senso unico alternato. Diverse strade chiuse anche in Liguria: Segnalati infatti smottamenti nei comuni della Spezia (località Campiglia), Carasco (S. Pietro di Sturla), Genova Mele e Santo Stefano di Magra (via Cisa Nord).

Maltempo a Parma, torrente Enza supera soglia rossa

Il maltempo ha colpito anche l’Emilia dove il sindaco di Parma ha annunciato che il torrente Enza ha superato la soglia rossa. “Le intense piogge in corso stanno determinando piene su vari corsi d'acqua provinciali e in città. In particolare il torrente Enza ha superato la soglia rossa” ha spiegato Michele Guerra, aggiungendo: “La situazione è in costante monitoraggio da parte degli enti preposti, con la nostra Protezione Civile e la nostra Polizia locale già presenti nei luoghi più critici. Alle 8 di questa mattina abbiamo aperto la Sopi (Sala Operativa Provinciale Integrata di Protezione Civile) di via del Taglio. Vi invito a seguire i canali istituzionali per tenervi aggiornati in merito all'evoluzione dell'evento e a seguire le indicazioni di sicurezza della Protezione Civile".