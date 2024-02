Valanga in Alto Adige travolge tre persone: il bilancio è di un morto e due feriti gravi Un morto e due feriti gravi. È il tragico bilancio della valanga avvenuta a Racines, in Alto Adige, che nel pomeriggio di mercoledì 28 febbraio ha travolto tre persone. Si tratterebbe di un gruppo di tedeschi, rintracciati grazie ai dispositivi Artva che avevano con sé. L’allarme è scattato intorno alle 17. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

Foto Soccorso Alpino

Un morto e due feriti gravi. È questo il tragico bilancio della valanga che nel pomeriggio di oggi, mercoledì 28 febbraio, a Racines, in Alto Adige, ha travolto tre persone. Si tratterebbe di un gruppo di tedeschi, rintracciati grazie ai dispositivi Artva che avevano con sé.

L'allarme è scattato verso le ore 17 e sono partite le operazioni di soccorso che, purtroppo, non hanno potuto scongiurare la tragedia. Delle tre persone estratte, una è stata consegnata all'eliambulanza in condizioni estremamente critiche e altre due, in condizioni gravi, sono al momento ricoverate all'ospedale di Bolzano. Per la prima, purtroppo, i soccorsi sono stati inutili.

La slavina è caduta in zona Wumblsalm, piuttosto isolata, a oltre un chilometro di distanza dagli impianti di risalita. Alle ricerche hanno partecipato circa 30 uomini del soccorso alpino del Cnsas, dell'Alpenverein e della Guardia di finanza. Sono sul posto sono giunti gli elicotteri sanitari d'emergenza Pelikan 2, Aiut Alpin e Pelikan 3.

Tutti gli escursionisti avevano con loro l'Arva, il dispositivo elettronico per la localizzazione di persone sotto la neve, e grazie a questi sono stati velocemente individuati e recuperati. Uno era però ormai deceduto, mentre gli altri due sono stati portati all'ospedale di Bolzano in gravi condizioni. Sulla zona nelle ultime ore sono caduti fino a 60 centimetri di neve fresca.

Slavine anche nel Bellunese e in Trentino: nessun ferito

Valanghe oggi anche nel Bellunese e in Trentino. Una slavina è finita sulla pista Salere a Porta Vescovo nel territorio di Arabba, dove, fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Il Soccorso alpino è intervenuto nel primo pomeriggio anche in Trentino per una valanga avvenuta a bordo della pista Spinale-Direttissima, nel comprensorio sciistico di Madonna di Campidoglio. L'allarme è scattato pochi minuti prima delle 14.

La pista era stata chiusa per il pericolo di distacchi in seguito alle copiose nevicate delle ultime ore. Non vi sono feriti. Sul posto sono intervenuti una decina di operatori del Soccorso alpino, tra il personale della stazione di Madonna di Campidoglio, l'equipe tecnica di elisoccorso e un'unità cinofila. Sono state effettuate delle ricerche attraverso l'impiego di Artva, rilevatore Recco, sonde da Valanga e cani per la ricerca delle persone.