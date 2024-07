Incendio in una fabbrica di plastica in provincia di Ferrara, 2 feriti gravi: “Nube nera, restate a casa” A Fiscaglia, in provincia di Ferrara, è scoppiato un incendio nella mattinata di oggi in una fabbrica di lavorazione di materiale plastico. Cinque i feriti, di cui due in gravi condizioni. Il sindaco della vicina Ostellato: “Restare all’interno delle abitazioni con i vetri e le tapparelle chiuse fino allo spegnimento totale del rogo”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

L'incendio e l'alta nube nera presso la Alipar di Fiscaglia.

Un incendio, preceduto da una esplosione, è scoppiato oggi Fiscaglia, in provincia di Ferrara, in una fabbrica di lavorazione di materiale plastico, la Alipar di via Lidi Ferraresi, non lontano dalla Fox Bompani a Migliarino. Una colonna di fumo nero si è alzata dall'aerea, visibile a decine di metri di distanza. Cinque persone, dalle prime informazioni dipendenti della ditta, sono rimaste ferite. Tre non sarebbero gravi, mentre due sono stati trasportati in elicottero, uno al Cona, mentre il secondo è stato trasferito per le gravi ustioni all'ospedale Bufalini di Cesena. I carabinieri, vigili del fuoco e 118 sono sul posto per i soccorsi.

Il primo intervento, in seguito ad una esplosione, è delle 7.40, in via Comacchio, nella frazione di Migliarino. Le cause sono in corso di accertamento da parte di carabinieri di Portomaggiore e dei vigili del fuoco. A quanto pare, secondo le prime informazioni, tutto sarebbe partito da una scintilla da un flessibile, che avrebbe colpito e fatto esplodere una bombola di acetilene.

L'abitazione confinante alla ditta dove c'è stata un'esplosione con incendio è stata precauzionalmente evacuata. Le cause sono in corso di accertamento da parte di carabinieri di Portomaggiore e dei vigili del fuoco. I vigili del fuoco sono però riusciti a non far estendere le fiamme alle strutture vicine e ad un campo di grano. Nei giorni scorsi i residenti della casa avevano segnalato la presenza di cataste nell'area della fabbrica, ed era stata disposto un servizio di controllo da parte di polizia locale e Arpae. Sembra non siano state ravvisate irregolarità.

"Sentito il comando provinciale dei vigili del fuoco di Ferrara, si consiglia alla popolazione di Ostellato di restare all'interno delle proprie abitazioni con i vetri e le tapparelle chiuse fino allo spegnimento totale dell'incendio". È il messaggio rilanciato sui social da Elena Rossi, sindaca di Ostellato, confinante con Fiscaglia dove c'è stato un incendio in una ditta di lavorazione di materiale plastico. La sindaca informa anche che le attività dei centri estivi sono state sospese e i bambini si trovano all'interno delle strutture scolastiche. "Prestate la massima attenzione", ha aggiunto.