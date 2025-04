video suggerito

Incendio improvviso in casa: Patrick muore a 29 anni, fratello del campione di arti marziali Marvin Vettori Il dramma questa mattina prima dell’alba a Mezzocorona, in provincia di Trento. Patrick Vettori è morto nella sua casa in Trentino per le esalazioni del fumo che si sono sprigionate dall’incendio in cucina. Aveva appena annunciato la sua candidatura alle elezioni comunali. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Antonio Palma

307 CONDIVISIONI condividi chiudi

È morto Patrick Vettori, fratello del campione di arti marziali miste Marvin, all'età di 29 anni a causa di un incendio scoppiato nel suo appartamento in via Mezzocorona, in provincia di Trento. Il dramma questa mattina, martedì 15 aprile: l'allarme sarebbe scattato verso le 5 di mattina nella palazzina di via Paul Troger, dove il giovane viveva. All'arrivo i carabinieri e i vigili del fuoco Patrick era già morto per inalazioni da fumo. La tragedia ha sconvolto la comunità locale di Mezzocoronadove era molto conosciuto e dove si era anche candidato alle comunali del 4 maggio con la lista civica per Mezzocorona.

Inutili per il giovane i successivi soccorsi giunti sul posto dopo l’allarme dato da vicini e parenti che hanno visto il fumo uscire dall’abitazione. Quando i vigili del fuoco sono giunti sul posto, spegnendo le fiamme poco prima delle 5 di martedì 15 aprile, Patrick Vettori era già morto. Il giovane era seduto sul divano di casa privo di sensi e non era stato raggiunto dalle fiamme ma i medici hanno solo potuto constatarne il decesso.

Vigili del fuoco di Trento e forze dell’ordine stanno ora indagando per ricostruire da dove si sia originato l’incendio mortale e la dinamica dell’incidente. L’ipotesi prevalente è che il ragazzo sia morto per le esalazioni del fumo che si sono sprigionate dall’incendio in cucina. Secondo una prima ricostruzione, il 29enne era rientrato a tarda sera e aveva messo una pentola sul fuoco ma probabilmente si è addormentato sul divano.

Leggi anche Delitto di Garlasco, prelevato dna anche del fratello di Chiara Poggi e di due amici non indagati

La tragedia ha sconvolto parenti, amici e la comunità locale di Mezzocorona dove era molto conosciuto. Solo pochi giorni fa, sui suoi canali social, aveva annunciato di volersi candidare alle prossime elezioni comunali. "Ho deciso di candidarmi alle prossime elezioni comunali con la lista Civica per Mezzocorona perché voglio dare il mio personale contributo alla comunità" aveva scritto.

“La madre non ha ancora realizzato cosa sia successo. Nessuno di noi si rende conto di questa tragedia. Ci coglie impreparati. Patrick non doveva morire così, era una persona meravigliosa” ha dichiarato il sindaco della cittadina trentina. “Ho appreso con grande tristezza la notizia della scomparsa di Patrick Vettori, giovane vittima del tragico incendio avvenuto a Mezzocorona. In questo momento di profondo dolore, desidero esprimere la mia vicinanza e il mio cordoglio personale alla famiglia Vettori, a Marvin e a tutte le persone colpite da questa terribile perdita". Ha scritto invece il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.