Allerta meteo rossa in Veneto e arancione in Emilia-Romagna domani giovedì 29 febbraio per rischio idrogeologico Allerta rossa, giovedì 29 febbraio, per rischio idraulico in Veneto. Allerta arancione su settori di Emilia-Romagna e Veneto, allerta gialla in 15 regioni. Il bollettino della protezione civile per il maltempo in Italia.

A cura di Antonio Palma

Il maltempo che prosegue da giorni non lascia l'Italia e si sposta anche verso sud e anche per domani 29 febbraio è allerta meteo rossa su parte del Veneto, arancione su alcune zone dell'Emilia Romagna e allerta gialla su 15 regioni. Tutta colpa di un'area ciclonica presente sul Mediterraneo che insisterà fino al weekend e che ha portato in queste ore piogge diffuse e intense su gran parte del paese, accompagnate da forte vento. Le precipitazioni, insistendo su un territorio già colpito da allagamenti e frane, ha fatto innalzare il livello di allerta per rischio idraulico e idrogeologico per alcuni settori.

Allerta meteo rossa in Veneto domani per rischio idrogeologico

Per la giornata di domani, giovedì 29 febbraio, la Protezione civile dunque ha diramato un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che estende ed integra quelli diramati nei giorni scorsi, valutando una allerta meteo rossa in Veneto, limitatamente ai settori Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone. Per gli stessi settori e la zona Piave pedemontano è anche allerta arancione per rischio idrogeologico.

Allerta arancione per maltempo in Emilia-Romagna: le zone a rischio

Per domani è stata valutata invece una allerta arancione in Emilia Romagna per rischio idraulico su Pianura reggiana, Pianura modenese, Pianura reggiana di Po e Pianura bolognese. L’avviso prevede dalla notte di oggi precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Basilicata, Puglia, Molise, Abruzzo e Marche. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento.

Domani allerta gialla in 15 regioni

Il bollettino nazionale di criticità e di allerta meteo per domani giovedì 29 febbraio indica inoltre allerta gialla su 15 regioni. Per otto regioni valutata una ordinaria criticità per rischio idraulico, per tredici regioni è rischio idrogeologico e per otto è rischio temporali. Si tratta di Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Elevata criticità per rischio idraulico / allerta rossa:

Abruzzo: Bacino Alto del Sangro

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese, Pianura piacentino-parmense

Lombardia: Bassa pianura orientale

Marche: Marc-5, Marc-6

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Adige-Garda e monti Lessini

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Previsioni meteo domani, giovedì 29 febbraio

Le previsioni meteo per domani giovedì 29 febbraio indicano al nord piogge su basso Piemonte, Liguria ed Emilia-Romagna, in estensione pomeridiana a tutte le rimanenti aree, con nevicate sparse su valle d'Aosta e Alpi piemontesi, lombarde e del Trentino Alto Adige. Al Centro piogge sparse, anche temporalesche, sulla Sardegna e sulle regioni peninsulari, localmente anche intense e temporalesche su Marche e Abruzzo, in attenuazione serale su Toscana e alto Lazio. Al sud infine piogge sparse e locali temporali sulla Sicilia, e rovesci e temporali sparsi, localmente anche intensi altrove, specie sulla Basilicata.