video suggerito

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per rischio idraulico domani 4 aprile: le regioni a rischio Ancora qualche pioggia sull’Italia in attesa dell’ondata di calore. La Protezione civile ha valutato per la giornata di domani, giovedì 4 aprile, una allerta meteo arancione e gialla per rischio idraulico su tre regioni del nord. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il maltempo sta lasciando definitivamente l’Italia per fare posto all’alta pressione e a una ondata di calore che nei prossimi giorni si farà sentire ovunque, ma la coda della perturbazione che oggi ha attraversato il nord farà sentire i suoi effetti ancora per qualche ora con piogge e rovesci che hanno spinto la Protezione civile a valutare per la giornata di domani, giovedì 4 aprile, una allerta meteo arancione e gialla per rischio idraulico su tre regioni del nord.

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani: le regioni a rischio

La giornata di domani infatti sarà caratterizzata da una consistente nuvolosità su tutto il nord, in particolare sui settori alpini e prealpini e sulle coste. Piogge sono attese sia sulla Liguria che sui rilievi nord-orientali e i litorali adriatici e sull’appennino emiliano-romagnolo. Si tratta in alcuni casi di settori già interessati dai fenomeni intensi dei giorni scorsi, e per questo il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato per domani giovedì 4 aprile 2024, una allerta meteo arancione per rischio idraulico sulla Costa ferrarese e una allerta gialla su alcuni settori di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Nel dettaglio il bollettino nazionale di criticità e di allerta meteo per domani 4 aprile:

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Costa ferrarese

Emilia Romagna: Costa ferrarese ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Pianura reggiana di Po, Pianura ferrarese

Lombardia: Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale

Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Meteo, le previsioni per domani 4 aprile

Le previsioni meteo per giovedì 4 aprile 2024 indicano piogge fin dal mattino e per quasi tutta la giornata sul settore centro-orientale della Liguria, piogge sparse anche su rilievi di Valle d’Aosta, s Piemonte, Lombardia e Veneto e su Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, con possibili piovaschi pomeridiani su Trentino-Alto Adige e restanti rilievi nord-orientali. Qualche pioggia sparse anche sui litorali adriatici, sull’appennino emiliano-romagnolo e alta Toscana. Qualche nuvola ma tempo asciutto al centro e prevalenza di sole al sud, a parte occasionali banchi di nebbia al primo mattino su pianure e valli interne.