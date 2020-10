Preoccupa il nuovo balzo dei contagi registrato ieri: 4.458, a fronte del +3.678 del giorno precedente. È dato più alto da aprile. Le vittime di oggi sono 22, contro le 31 del giorno prima. Record anche di tamponi: oltre 130mila. A Latina, dove la crescita è stata del 155%, è stato disposto un mini-lockdown per 14 giorni. Gli esperti del Cts hanno invitato il governo a valutare limitazioni per gli eventi di massa, proprio per limitare i rischi di maxi-assembramenti di persone. Sotto osservazione la manifestazione dei negazionisti di domani a Roma e la Marcia Perugia-Assisi.

Secondo il bollettino quotidiano del Ministero della Salute la regione più colpita è la Campania con 757 nuovi casi. I casi di Coronavirus in Italia sono arrivati in totale a quota 338.398.

Ecco, di seguito, il dettaglio regione per regione:

Lombardia: +683 (109.869 casi totali)

Piemonte: +336 (37.194 casi totali)

Emilia-Romagna: +184 (36.638casi totali)

Veneto: +491 ( 29.909 casi totali)

Lazio: +359 (18.748 casi totali)

Toscana: +339 (16.612 casi totali)

Campania: + 757 (16.464 casi totali)

Liguria: +152 (14.474 casi totali)

Puglia: +248 ( 8.867 casi totali)

Sicilia: +259 ( 8.479 casi totali)

Marche: +66 (8.350casi totali)

Trento: + 59 (6.355 casi totali)

Friuli Venezia Giulia: +110 (5.144 casi totali)

Abruzzo: +68 (4.783 casi totali)

Sardegna: +127 (4.608 casi totali)

Bolzano: + 69 (3.803 casi totali)

Umbria: +84 ( 2.906 casi totali)

Calabria: +21 (2.146 casi totali)

Valle d’Aosta: +18 (1.384 casi totali)

Basilicata: +22 (975 casi totali)

Molise: +6 (690 casi totali)

Da ieri è in vigore l'obbligo di indossare la mascherina ovunque all'aperto. Il nuovo decreto anti Covi sarà in vigore fino al prossimo 15 ottobre. Ma non è esclusa una nuova stretta con il dpcm che il presidente del Consiglio potrebbe emanare la settimana prossima.