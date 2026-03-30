Iran, la guerra in diretta, Trump: “Potrebbe esserci un accordo ma potremmo prenderci il loro petrolio”. Ucciso casco blu Onu in Libano

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, 30 marzo 20026 in tempo reale. Continuano i raid israeliani e statunitensi sull'Iran. Idf: “Intercettati due droni dallo Yemen”. Iran colpisce impianto di desalinizzazione in Kuwait, Trump: "Accordo con l'Iran potrebbe esserci a breve ma Usa potrebbero prendere il petrolio dell'Iran e Kharg". Un Casco blu Onu indonesiano è stato ucciso e un altro ferito in un'esplosione in Libano. Caso Piazzaballa, Netanyahu: “Ho dato istruzioni di dare immediatamente accesso al Santo Sepolcro al cardinale”.
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L'esercito israeliano ha bombardato Beirut
Le forze armate israeliane hanno lanciato un attacco aereo contro i sobborghi meridionali di Beirut bombardando diversi obiettivi. L'attacco aereo poco dopo che l'Idf aveva avvertito del rischio di attacchi contro sette quartieri e intimato ai residenti di quelle zone di evacuare e mettersi in salvo.
Israele: "Sei soldati feriti nel sud del Libano, tre sono gravi"
Sei soldati israeliani sono rimasti feriti in tre episodi distinti e tre di loro sono in gravi condizioni. Lo ha riferito l'Idf, precisando che due militari sono rimasti feriti da colpi anticarro, tre da un attacco di droni e un'altro in un incidente operativo.
lran ha impiccato due dissidenti che avevano partecipato alle rivolte di gennaio
L'lran ha impiccato due dissidenti che avevano partecipato alle rivolte di gennaio accusandoli di terrorismo. "Due membri dell'organizzazione dissidente dei Mujaheddin del Popolo (Mko) sono stati giustiziati questa mattina a Teheran". Lo ha fatto sapere la magistratura iraniana. "Il condannato a morte Akbar Daneshvarkar, insieme a Mohammad Taghavi-Sangdehi che era il capo di una cellula affiliata all'Mko in Iran, ha compiuto azioni terroristiche, sotto la direzione dell'Mko, durante le rivolte di gennaio", si legge nella dichiarazione della magistratura. "Il loro obiettivo era minare la sicurezza del Paese individuando i centri sensibili, conducendo operazioni contro di essi e combattendo contro le forze di sicurezza. Hanno utilizzato lanciatori di esplosivi", ha aggiunto, secondo l'Irna.
Almeno 3 palestinesi sono stati uccisi in un raid aereo israeliano a sud di Gaza City.
Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Wafa, almeno tre palestinesi sono stati uccisi e molti altri feriti nele scorse ore in un attacco aereo israeliano a sud-est di Gaza City. Fonti mediche hanno riferito che l'attacco è avvenuto vicino alla moschea di al-Shafi nel quartiere di Zeitoun, a sud di Gaza City.
Cinque droni abbattuti in Arabia Saudita, altri 5 in Kuwait
Il Ministero della Difesa saudita ha dichiarato di aver abbattuto cinque droni provenienti dall'Iran nelle ultime ore. Il Kuwait afferma invece di averne abbattuti altri cinque, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa kuwaitiana. L’Iran ha colpito in precedenza un impianto di desalinizzazione proprio in Kuwait facendo un morto.
Aiea: complesso di reattori di Khondab in Iran non più operativo da giorni
L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) ha dichiarato che il complesso di reattori ad acqua pesante di Khondab, in Iran, non è più operativo a seguito di un attacco militare israeliano avvenuto la scorsa settimana. Dopo un'analisi indipendente di immagini satellitari, l'AIEA ha concluso che il sito di Khondab "ha subito gravi danni e non è più operativo", aggiungendo che "l'impianto non contiene materiale nucleare dichiarato".
I mercati asiatici crollano a causa dell'incertezza alimentata dalla guerra.
I mercati asiatici crollano a causa dell'incertezza alimentata dalla guerra in Iran. I mercati asiatici hanno aperto in forte ribasso questa mattina, sebbene alcuni abbiano recuperato parte delle perdite iniziali. L'indice Nikkei giapponese è in calo di circa il 3,5%, mentre il Kospi ha perso circa il 3% dopo aver toccato un massimo del 5% nelle prime fasi di contrattazione. Hong Kong è in ribasso dell'1,5%, e anche l'Australia registra un calo pressoché identico. I governi di tutta la regione si stanno affannando per attutire l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia. Il governo australiano ha annunciato l'intenzione di ridurre le accise sui carburanti per i prossimi tre mesi. Nel frattempo, il ministro delle finanze sudcoreano ha avvertito che se i prezzi del petrolio dovessero superare i 120 dollari al barile e autorità potrebbero limitare la circolazione dei veicoli privati, una misura che avrebbe un impatto negativo sui mezzi di sussistenza in tutto il Paese.
L’Indonesia chiede un’inchiesta sulla morte del casco blu inLibano
Il governo indonesiano ha condannato la morte del soldato indonesiano dell’Unifil in un attacco di "origine sconosciuta" nel sud del Paese e ha chiesto un'indagine "approfondita e trasparente" sull'incidente. L'organizzazione ha dichiarato di "non conoscere la provenienza del proiettile" e di aver avviato un'indagine per accertare le circostanze della morte. Il Ministero degli Esteri indonesiano ha rilasciato una dichiarazione in cui esprime le proprie condoglianze alla famiglia della vittima e indica di essere al lavoro per il rimpatrio della salma.
Trump: "In Iran ottenuto un cambio di regime, i nuovi leader sono molto ragionevoli"
Donald Trump ritiene che sia stato ottenuto un "cambio di regime" in Iran. Lo ha detto lo stesso presidente a bordo dell'Air Force One affermando che Stati Uniti e Iran si sono incontrati "direttamente e indirettamente" e che i nuovi leader iraniani si sono dimostrati "molto ragionevoli". Secondo il Guardian, che cita la Reuters, il presidente degli Stati Uniti ha detto ai giornalisti a bordo dell'Air Force One: "Penso che riusciremo a raggiungere un accordo con loro, ne sono quasi certo, ma è possibile che non accada". Trump ha affermato di ritenere che gli Stati Uniti avessero già realizzato un cambio di regime in Iran dopo che gli attacchi avevano ucciso la guida suprema del paese e altri alti funzionari, ma ha ripetuto due volte che i loro sostituti sembrano "ragionevoli".
L'Idf lancia un avviso di evacuazione per nuovi raid imminenti su Dahieh a Beirut
Il portavoce dell'Idf in lingua araba, colonnello Avichai Adraee, ha diramato un avviso di evacuazione per i residenti della zona di Hadahiya e Dahieh, a Beirut, "in particolare nei quartieri di Haret Harik, Al-Jabiri, Al-Lilki, Hadath, Barj Al-Barajneh, Tahuitat Al-Ghadir e Al-Sheikh". "Le Forze di Difesa Israeliane non intendono farvi del male, per la vostra sicurezza dovete evacuare immediatamente", si legge nel tweet in arabo di Adraee, "Le Forze di Difesa Israeliane continuano ad attaccare e a operare contro le infrastrutture militari dell'organizzazione terroristica Hezbollah".
L'Iran ha colpito un impianto di desalinizzazione in Kuwait: un morto
Un morto e ingenti danni materiali, è il bilancio di un attacco iraniano sferrato contro un edificio di servizio di un impianto di produzione di energia elettrica e desalinizzazione dell'acqua in Kuwait. Lo ha riferito il Ministero dell'Elettricità kuwaitiano. La vittima è un cittadino indiano. Squadre di emergenza sono state immediatamente inviate sul posto per gestire le conseguenze dell'attacco e garantire il regolare proseguimento delle operazioni.
Cisgiordania: soldati Israele uccidono un uomo
I soldati israeliani hanno ucciso a colpi d'arma da fuoco un uomo armato di coltello che, secondo quanto riferito dall'esercito, si era lanciato verso di loro nella città Cisgiordania di Dura, nei pressi di Hebron. Le Forze di difesa israeliane hanno inoltre riferito che nella località di al-Ram, a sud di Ramallah, i militari hanno aperto il fuoco contro un conducente che avrebbe accelerato verso di loro con il proprio veicolo in un modo ritenuto minaccioso per le truppe.
Trump: "Potremmo impadronirci del petrolio iraniano e conquistare l'isola di Kharg"
Donald Trump ha dichiarato al Financial Times di poter "impadronirsi del petrolio iraniano" e potenzialmente conquistare l'isola di Kharg, uno dei principali centri di approvvigionamento di carburante dell'Iran. "Ad essere sincero, la cosa che preferisco è estrarre petrolio dall'Iran, ma alcune persone stupide negli Stati Uniti mi chiedono: ‘Perché lo fai?' Ma sono persone stupide", ha detto il presidente degli Stati Uniti, suggerendo che potrebbe conquistare l'isola di Kharg. "Forse conquisteremo l'isola di Kharg, forse no. Abbiamo molte opzioni", ha detto Trump al Financial Times. "Significherebbe anche che dovremmo rimanere lì per un po' di tempo". Interrogato sulla difesa iraniana dell'isola, Trump ha risposto: "Non credo che abbiano alcuna difesa. Potremmo conquistarla molto facilmente." Le dichiarazioni del presidente giungono mentre altri 3.500 soldati statunitensi sono arrivati in Medio Oriente, alimentando i timori che un'ulteriore escalation possa esporre le forze americane ad attacchi iraniani. Trump ha aggiunto che i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran tramite "emissari" pakistani stanno procedendo bene, ma si è rifiutato di commentare la possibilità di raggiungere presto un accordo per il cessate il fuoco.
Caso Pizzaballa, Netanyahu fa marcia indietro: "Dare immediatamente accesso al Santo Sepolcro"
Dopo le polemiche il primo ministro israeliano Netanyahu ha fatto marcia dinetro sul caso del Cardinale Pizzaballa. “Ho dato istruzioni alle autorità competenti di dare immediatamente accesso al Santo Sepolcro al cardinal Pizzaballa” ha dichiarato Netanyahu. Il governo italiano e la Santa Sede avevano protestato duramente contro il divieto di tenere una cerimonia nel sito religioso in occasione della Domenica delle Palme. Lo stesso cardinale aveva poi smorzato i toni affermando che si è “Trattato di fraintendimenti con la polizia” riguardo al divieto d’accesso al Santo Sepolcro.
Ha poi aggiunto che “Non ci sono stati scontri, c’era un divieto di aggregazioni pubbliche in luoghi dove non ci sono rifugi, ma noi avevamo chiesto una piccola cerimonia privata".
Trump: “Buone trattative con Iran, accordo potrebbe esserci a breve”
“Con l'Iran stiamo negoziando direttamente e indirettamente e ci sono state buone trattative” lo ha detto Donald Trump a bordo dell'Air Force One, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. “Un accordo con l'Iran potrebbe esserci a breve" ha aggiunto il Presidente Usa . In merito al piano in 15 punti che gli Stati Uniti hanno fatto recapitare a Teheran, Trump ha detto che l'Iran ha concesso la maggior parte dei punti. "Vogliamo chiedere un paio di altre cose", ha aggiunto.
Ucciso un casco blu in un'esplosione nel sud del Libano
"Un peacekeeper è rimasto tragicamente ucciso in un esplosione in una postazione Unifil vicino ad Adchit Al Qusayr", nel sud del Libano e “un altro è rimasto gravemente ferito. Nessuno dovrebbe mai perdere la vita al servizio della causa della pace". Lo rende noto la missione di pace Onu di stanza in Libano, precisando che "non si conoscono le circostanze dell'esplosione, ma è stata avviata un'indagine".
Iran, guerra Usa-Israele: le ultime notizie in diretta del 30 marzo
Continuano i raid israeliani e statunitensi sull'Iran. Idf: “Intercettati due droni dallo Yemen”. Iran colpisce impianto di desalinizzazione in Kuwait, Trump: "Accordo con l'Iran potrebbe esserci a breve, Usa potrebbero prendere il petrolio dell'Iran e Kharg". Un Casco blu Onu indonesiano è stato ucciso e un altro ferito in un'esplosione in Libano. Caso Piazzaballa, Netanyahu: “Ho dato istruzioni di dare immediatamente accesso al Santo Sepolcro al cardinale”.