Iran, la guerra in diretta, Trump: “Potrebbe esserci un accordo ma potremmo prenderci il loro petrolio”. Ucciso casco blu Onu in Libano

Donald Trump ritiene che sia stato ottenuto un "cambio di regime" in Iran. Lo ha detto lo stesso presidente a bordo dell'Air Force One affermando che Stati Uniti e Iran si sono incontrati "direttamente e indirettamente" e che i nuovi leader iraniani si sono dimostrati "molto ragionevoli". Secondo il Guardian, che cita la Reuters, il presidente degli Stati Uniti ha detto ai giornalisti a bordo dell'Air Force One: "Penso che riusciremo a raggiungere un accordo con loro, ne sono quasi certo, ma è possibile che non accada". Trump ha affermato di ritenere che gli Stati Uniti avessero già realizzato un cambio di regime in Iran dopo che gli attacchi avevano ucciso la guida suprema del paese e altri alti funzionari, ma ha ripetuto due volte che i loro sostituti sembrano "ragionevoli".