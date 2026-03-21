Iran, la guerra in diretta: missili contro isola Diego Garcia, nuovi attacchi su Teheran

Le ultime notizie sulla guerra: l'Iran ha lanciato due missili balistici a raggio intermedio contro Diego Garcia, ma non ha colpito la base militare americano-britannica che sorge sull'isola nell'Oceano Indiano. Lo dice il Wall Street Journal, citando diverse fonti ufficiali statunitensi. Nella notte attacchi dell'Idf a Beirut e Teheran. Gli Stati Uniti intanto hanno dato il via libera alla vendita di petrolio iraniano già in navigazione fino al 19 aprile. United Airlines decide di tagliare i voli meno profittevoli a causa dell'aumento del costo del carburante. Venerdì Trump ha insultato gli alleati e ha inviato altre tre navi e 2.500 marines in Medio Oriente. ‘Non vogliono unirsi alla battaglia per fermare un Iran con il nucleare. Vigliacchi, ce ne ricorderemo. Senza gli Usa, la Nato è una tigre di carta', ha detto il presidente. Poi in un post ha detto che gli Stati Uniti sono vicini agli obiettivi della guerra in Iran e che si sta valutando un ‘ridimensionamento' dell'operazione militare. Oggi il comitato antiterrorismo convocato da Piantedosi.