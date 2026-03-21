Iran, la guerra in diretta: missili contro isola Diego Garcia, nuovi attacchi su Teheran

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, 21 marzo in tempo reale. Nuova ondata di missili lanciata dall’Iran su Israele mentre le Forze di Difesa Israeliane hanno annunciato di star effettuando un attacco "contro obiettivi terroristici a Teheran”. Intanto l’Iran ha lanciato due missili balistici a raggio intermedio contro Diego Garcia senza colpire la base militare americano-britannica che sorge sull’isola. Usa, via libera a vendita petrolio iraniano già in navigazione. Il Segretario generale dell'Onu Guterres ha dichiarato che le Nazioni Unite potrebbero essere parte di un piano per ridurre gli attacchi e proteggere lo Stretto di Hormuz.
Per approfondire:
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L'Iran avverte gli Emirati Arabi: stop raid su isole contese o reagiremo
L'esercito iraniano ha avvertito gli Emirati Arabi Uniti di non permettere attacchi dal proprio territorio contro due isole contese vicino allo stretto di Hormuz, pena la rappresaglia di Teheran. "Qualora dal suo territorio si verificassero ulteriori aggressioni contro le isole iraniane di Abu Musa e Greater Tunb nel Golfo Persico, le potenti forze armate iraniane sottoporranno Ras Al Khaimah negli Emirati Arabi Uniti a pesanti attacchi", ha dichiarato il comandante operativo militare, Khatam Al-Anbiya. Le due isole, controllate dall'Iran ma rivendicate dagli Emirati Arabi Uniti, sono da tempo fonte di disputa tra i due Paesi. Le isole si trovano vicino all'imboccatura dello stretto di Hormuz.
Idf: uccisi 4 miliziani di Hezbollah durante uno scontro in Libano
Le Idf hanno riferito di aver eliminato quattro miliziani di Hezbollah durante uno scontro avvenuto nella notte nel sud del Libano, dopo l'incursione delle truppe di terra israeliane. Il portavoce delle Forze di Difesa Israeliane ha detto che i militari hanno ucciso un miliziano durante uno scontro a fuoco e poi ne hanno uccisi altri tre con i carri armati. Non ci sono state vittime tra le forze israeliane. L'Aeronautica Militare israeliana ha inoltre reso noto di aver colpito i centri di comando di Hezbollah a Beirut.
Guerra Iran, cos'è successo nelle ultime ore: le notizie della notte
Le ultime notizie sulla guerra: l'Iran ha lanciato due missili balistici a raggio intermedio contro Diego Garcia, ma non ha colpito la base militare americano-britannica che sorge sull'isola nell'Oceano Indiano. Lo dice il Wall Street Journal, citando diverse fonti ufficiali statunitensi. Nella notte attacchi dell'Idf a Beirut e Teheran. Gli Stati Uniti intanto hanno dato il via libera alla vendita di petrolio iraniano già in navigazione fino al 19 aprile. United Airlines decide di tagliare i voli meno profittevoli a causa dell'aumento del costo del carburante. Venerdì Trump ha insultato gli alleati e ha inviato altre tre navi e 2.500 marines in Medio Oriente. ‘Non vogliono unirsi alla battaglia per fermare un Iran con il nucleare. Vigliacchi, ce ne ricorderemo. Senza gli Usa, la Nato è una tigre di carta', ha detto il presidente. Poi in un post ha detto che gli Stati Uniti sono vicini agli obiettivi della guerra in Iran e che si sta valutando un ‘ridimensionamento' dell'operazione militare. Oggi il comitato antiterrorismo convocato da Piantedosi.
Usa, via libera a vendita petrolio Teheran su navi fino a 19 aprile
È di 30 giorni la revoca, annunciata dal Dipartimento del Tesoro statunitense, delle sanzioni sul petrolio greggio e sui prodotti petroliferi iraniani. Le transazioni "sono autorizzate fino alle 12:01 ora legale orientale del 19 aprile 2026". Il segretario al Tesoro Scott Bessent ha dichiarato che "l'autorizzazione temporanea e a breve termine è strettamente limitata al petrolio già in transito e non consente nuovi acquisti o produzioni".
Iran, guerra Usa-Israele: le ultime notizie in diretta del 21 marzo
Nuova ondata di missili lanciata dall’Iran su Israele mentre le Forze di Difesa Israeliane hanno annunciato di star effettuando un attacco "contro obiettivi terroristici a Teheran”. L’Iran ha lanciato due missili balistici a raggio intermedio contro Diego Garcia senza colpire la base militare americano-britannica che sorge sull’isola nell'Oceano Indiano. Usa, via libera a vendita petrolio iraniano già in navigazione. Il Segretario generale dell'Onu Guterres ha dichiarato che le Nazioni Unite potrebbero essere parte di un piano per ridurre gli attacchi e proteggere lo Stretto di Hormuz.