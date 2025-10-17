Gaza, news in diretta: Hamas sulla restituzione dei corpi degli ostaggi: “Ci vorrà tempo”, Trump: “Spero rispettino impegni”

Hamas ha preso "una serie di impegni" nell'accordo per la tregua a Gaza e "spero che li rispetterà". Lo ha affermato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando ai giornalisti alla Casa Bianca. "Hanno detto che si comporteranno bene, vedremo se lo faranno: se non sarà questo il caso, ce ne occuperemo", ha spiegato Trump.

Ha inoltre fatto sapere che gli Stati Uniti non interverranno militarmente nella Striscia di Gaza, dopo aver minacciato Hamas in un post su Truth Social alcune ore fa. "Non ho detto chi sarebbe entrato, ma qualcuno lo farà. – ha detto Trump – Non saremo noi, non dovremo esserlo. Persone molto vicine lo faranno con facilità, ma sotto i nostri auspici".

In un messaggio precedente, sempre su Truth Social, Trump aveva scritto: "Se Hamas continua a uccidere persone a Gaza, cosa che non faceva parte dell'accordo, non avremo altra scelta che entrare e ucciderli".