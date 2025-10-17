Esteri
Gaza, news in diretta: Hamas sulla restituzione dei corpi degli ostaggi: "Ci vorrà tempo", Trump: "Spero rispettino impegni"

Le ultime notizie in diretta sulla tregua tra Israele e Hamas e il cessate il fuoco a Gaza. Dopo il ritorno degli ostaggi vivi in Israele avvenuto pochi giorni fa, Hamas ha sottolineato ancora una volta l'intenzione a restituire tutti i corpi rimasti a Gaza: "Ma ci vorrà tempo". Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump: "Hanno preso una serie di impegni, spero li rispettino".

17 Ottobre 2025 07:51
Ultimo agg. 08:12
I miliziani di Hamas; il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dopo la firma dell'accordo per la tregua a Gaza.
Le ultime notizie in diretta sulla tregua tra Israele e Hamas e il cessate il fuoco a Gaza. Continua a essere fragilissimo l'equilibrio creatosi dopo la firma dell'accordo promosso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Dopo il ritorno degli ostaggi vivi in Israele avvenuto pochi giorni fa, Hamas ha sottolineato ancora una volta la sua volontà a restituire tutti i corpi rimasti a Gaza. Ma i miliziani precisano: "Il processo potrebbe richiedere del tempo"

Hamas ha preso "una serie di impegni" nell'accordo per la tregua a Gaza e "spero che li rispetterà", ha affermato il presidente Usa, parlando ai giornalisti alla Casa Bianca. "Hanno detto che si comporteranno bene, vedremo se lo faranno: se non sarà questo il caso, ce ne occuperemo", ha aggiunto.

08:12

Trump: "Spero che Hamas rispetti gli impegni, non interverremo militarmente a Gaza"

Hamas ha preso "una serie di impegni" nell'accordo per la tregua a Gaza e "spero che li rispetterà". Lo ha affermato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando ai giornalisti alla Casa Bianca. "Hanno detto che si comporteranno bene, vedremo se lo faranno: se non sarà questo il caso, ce ne occuperemo", ha spiegato Trump.

Ha inoltre fatto sapere che gli Stati Uniti non interverranno militarmente nella Striscia di Gaza, dopo aver minacciato Hamas in un post su Truth Social alcune ore fa. "Non ho detto chi sarebbe entrato, ma qualcuno lo farà. – ha detto Trump – Non saremo noi, non dovremo esserlo. Persone molto vicine lo faranno con facilità, ma sotto i nostri auspici".

In un messaggio precedente, sempre su Truth Social, Trump aveva scritto: "Se Hamas continua a uccidere persone a Gaza, cosa che non faceva parte dell'accordo, non avremo altra scelta che entrare e ucciderli".

Il post pubblicato da Trump su Truth Social.
08:01

Hamas: "Restituiremo corpi ma ci vorrà tempo, sono in tunnel distrutti e sotto macerie"

Hamas ha sottolineato ancora una volta il suo "impegno" a rispettare l'accordo di cessate il fuoco con Israele e ha dichiarato di voler restituire tutti i corpi degli ostaggi rimasti a Gaza.

"Il processo di restituzione dei corpi dei prigionieri israeliani potrebbe richiedere del tempo, poiché alcuni di questi corpi sono stati sepolti in tunnel distrutti dall'occupazione, mentre altri rimangono sotto le macerie degli edifici bombardati e demoliti", ha affermato il gruppo palestinese. Israele ha avvertito che, se Hamas non restituirà i corpi, riprenderà i combattimenti a Gaza.

07:55

Media: "Nuovo colloquio Trump-Netanyahu su tempi di rientro degli ostaggi"

Il quotidiano ‘Israel Hayom‘ ha riferito che il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha discusso questa sera con il presidente Usa, Donald Trump, sui tempi di rientro dei corpi degli ostaggi da Gaza.

Il giornalista ha aggiunto che Netanyahu ha informato Trump sulle misure che potrebbe adottare in risposta ai ritardi di Hamas e ha affermato che il Presidente degli Stati Uniti ha espresso sostegno alle misure illustrate da Israele.

07:53

Tregua a Gaza: le notizie in diretta di oggi, venerdì 17 ottobre

Le notizie di oggi, venerdì 17 ottobre, sulla tregua tra Israele e Hamas e il cessate il fuoco a Gaza. Continua a essere fragilissimo l'equilibrio creatosi dopo la firma dell'accordo promosso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Dopo il ritorno degli ostaggi vivi in Israele avvenuto pochi giorni fa, Hamas ha sottolineato ancora una volta la sua volontà a restituire tutti i corpi rimasti a Gaza. Ma i miliziani precisano: "Il processo potrebbe richiedere del tempo"

Hamas ha preso "una serie di impegni" nell'accordo per la tregua a Gaza e "spero che li rispetterà", ha affermato il presidente Usa, parlando ai giornalisti alla Casa Bianca.

