Elezioni Presidente della Repubblica, settima votazione Quirinale in diretta: ipotesi Belloni, oltre 330 voti a Mattarella

La settima votazione per l'elezione del Presidente della Repubblica comincerà alle 9.30 di questa mattina, ma al momento nomi veri sul tavolo ancora non ce ne sono. Ieri sera Conte e Salvini hanno parlato di una "Presidente donna", con tanto di lancio di hashtag. Il riferimento sembrava evidentemente a Elisabetta Belloni, che però è stata bocciata da Italia Viva e Forza Italia, ma anche da gran parte del Partito Democratico, per via del suo ruolo nei Servizi. I forzisti, intanto, hanno fatto sapere di essersi sganciati dal centrodestra e di trattare autonomamente. Si parla di un polo centrista per Casini, ma anche in questo caso non ci sono grandi novità. A un'ora dalla prima votazione di giornata – l'ottava si terrà, eventualmente, alle 16.30 – i partiti potrebbero astenersi ancora o lasciare la libertà di voto. In ogni caso dal Parlamento arriva un'indicazione chiara: ieri 336 voti per il Presidente Mattarella.