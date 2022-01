Mattarella rieletto al Quirinale, gli auguri dei leader politici: “Grazie Presidente, buon lavoro” Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato rieletto per la seconda volta, all’ottava votazione. A stretto giro arrivano gli auguri da parte dei leader delle forze politiche.

A cura di Annalisa Cangemi

Fumata bianca: l'Italia ha il suo tredicesimo Presidente della Repubblica: i 1009 Grandi elettori, all'ottava votazione, hanno eletto il Capo dello Stato uscente Sergio Mattarella, che sollecitato dai leader dei partiti e dal presidente del Consiglio Mario Draghi, davanti alla valanga di voti in Parlamento cresciuta scrutinio dopo scrutinio, ha accettato l'incarico per un secondo mandato. È la seconda rielezione consecutiva di un presidente in carica, dopo quella di Giorgio Napolitano, avvenuta nel 2013.

Poco dopo il raggiungimento del quorum di 505 voti richiesti, cioè la maggioranza assoluta del plenum dell'Assemblea, a spoglio ancora in corso arrivano i primi auguri. Si congratula il leader del M5s Giuseppe Conte: "Buon lavoro, presidente Mattarella", scrive su Twitter.

"La rielezione di Sergio Mattarella alla Presidenza della Repubblica è una splendida notizia per gli italiani. Sono grato al Presidente per la sua scelta di assecondare la fortissima volontà del Parlamento di rieleggerlo per un secondo mandato", dice il presidente del Consiglio Mario Draghi.

"Superato ora il quorum, Mattarella è rieletto Presidente. Una gioia personale ancora prima di una grande soddisfazione politica nel vedere il Parlamento scegliere, in sintonia con il Paese, la strada migliore per dare stabilità e sicurezza al Paese". commenta il ministro della Cultura Dario Franceschini.

"Grazie presidente Mattarella, Buon lavoro", scrive su Twitter il leader di Liberi e uguali Roberto Speranza.

Il raggiungimento del quorum è stato salutato con entusiasmo anche dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio, accolto in Transatlantico con un applauso. Accanto a lui, tra gli altri, Spadafora, Castelli, Fantinati e Macina. "Ce l'abbiamo fatta" commenta Di Maio abbracciando i parlamentari pentastellati. Il capannello dei Grandi elettori M5s ha seguito con un conto alla rovescia gli ultimi cinque voti necessari per l'elezione di Mattarella, mentre teneva il conteggio con il telefonino il deputato M5s Sergio Battelli.

"Un nuovo settennato a servizio del Paese: a nome mio e di tutta la famiglia della Difesa gli auguri più sentiti di buon lavoro al presidente Sergio Mattarella", scrive il ministro della Difesa Lorenzo Guerini.

La Cei esprime "viva soddisfazione" per la rielezione del Capo dello Stato. "Il Suo mandato possa dispiegarsi all'insegna di quei valori di libertà e di solidarietà contenuti nella Carta costituzionale di cui Ella è sempre stato garante attivo e rigoroso", dice il cardinale presidente Gualtiero Bassetti. "Il Suo esempio di uomo e di statista, lo spirito di servizio e di sacrificio manifestato anche nella presente circostanza, costituiscono un punto di riferimento per tutti i cittadini al di là delle appartenenze politiche e degli schieramenti. Sono certo che nell'esercizio del Suo alto incarico non cesserà di contribuire al superamento delle disuguaglianze e delle fratture che feriscono il tessuto della comunità nazionale e che sono acuite dall'emergenza pandemica ancora in corso".

Gli auguri arrivano anche dall'estero. Tra i primi il presidente francese Emmanuel Macron: "Congratulazioni, caro Sergio, per la tua rielezione. So che posso contare sul tuo impegno per mantenere viva l'amicizia tra i nostri paesi e l'Europa unita, forte e prospera che stiamo costruendo", scrive sui social, allegando il video del volo delle frecce tricolori italiane e francesi su Roma il giorno della firma del Trattato del Quirinale il 26 novembre scorso.